Reportan al protagonista de ‘Un sueño posible’ con soporte vital tras COLAPSAR en su casa

“Todos tenemos fe en Dios en que saldrá de aquí totalmente recuperado”.

Luego de que el actor Quinton Aaron fue hospitalizado de emergencia tras haber sufrido una caída en su casa, nueva información sobre su estado de salud ha salido a la luz.

De acuerdo al sitio TMZ, el intérprete de ‘Michael Oher’ en la película ‘Un sueño posible’ se mantiene internado y con soporte vital.

Quinton fue trasladado a un centro de salud en Atlanta hace cinco días. Según el relato de su esposa, todo comenzó cuando Aaron despertó con dolores de cuello y espalda, mismos que se atribuyeron a una mala postura al dormir. Días después, cuando subía las escaleras de su casa, perdió la sensibilidad en las piernas y cayó.

LEE TAMBIÉN: Doblaje mexicano otra vez de luto: Murió Alexis Ortega voz de Tom Holland en “Spider-Man”

Su propia esposa lo auxilio y llamó a emergencias. Durante el trayecto al hospital, Aaron perdía y recobraba la conciencia hasta que los médicos le recomendaron colocar el soporte vital.

Aunque el diagnóstico era desconocido, la familia del actor explicó que los doctores le detectaron una infección en la sangre y continúan realizándole pruebas para determinar el origen.

Margarita, la esposa de Quinton, indico que el panorama no es tan desalentador, ya que los dispositivos médicos no realizan todo el trabajo y el actor respira parcialmente por sí mismo.

Tras permanecer cinco días hospitalizado y, pese a su estado crítico: “es un luchador. Está mostrando mucha mejoría. Todos tenemos fe en Dios en que saldrá de aquí totalmente recuperado”, expresó la compañera de Aaron.

TE RECOMENDAMOS: Exescritor revela que Gus Rodríguez trataba de ocultar el peor DEFECTO de Eugenio Derbez

Cabe recordar que no es la primera vez que el intérprete enfrenta complicaciones de salud. En marzo de 2025 fue atendido de emergencia en California por fiebre y tos con sangre. Ademas, en 2019 enfrento una infección severa de las vías respiratorias.

