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Estos fueron los últimos mensajes de amor de Peso Pluma a Kenia Os; y su última foto juntos

Los cantantes anunciaron su separación mediante un comunicado conjunto

Junio 06, 2026 • 
Alejandro Flores
kenia os peso pluma ruptura.jpg

Kenia Os y Peso Pluma rompieron hace una semana

Instagram

Los fans de Kenia Os todavía no lo pueden creer.

Lo que hasta hace una semana era miel sobre corazones, ahora es un páramo de hiel: la cuenta de Instagram de la cantante ha dejado de tener esos mensajes de amor arrebatado que Peso Pluma le escribía en cada una de sus publicaciones.
En las dos más recientes materiales compartidos por Kenia Os, hay muchos mensajes de fans que todavía tienen la esperanza de que el cantante de corridos tumbados aparezca con algún mensaje. Pero no, el amor se acabó.
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La propia Kenia publicó un comunicado membretado por su disquera K/Records y firmado por ella y Doble P.

“A través de este medio, queremos compatirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, se lee.

Los menajes de amor quedaron en el pasado

Apenas hace dos semanas, sin embargo, el amor florecía entre ellos. En un video en el que muestra su preparación para un concierto en León, Kenia Os escribió: Gracias por cantar como locos conmigo, lo amo.
Por supuesto, la primera reacción a ese post es de Peso Pluma, quien escribió: “Mi número 1, mi reina”.
A su vez, Kenia Os respondió: Te amo Peso Pluma.

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El 16 de mayo, la cantante se presentó en el festival Emblema, el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde lució un atuendo especialmente sugerente, con orejas y rabo de conejita.
Peso Pluma no tardó en responder al video que publicó Kenia con imágenes de su presentación en el festival.

“Mi conejita playboy”, escribió y agregó emojis de conejo, corazones y suspiro.

La respuesta de Kenia fue arrebatadora: “Tuya”.

kenia os peso pluma ruptura (1).jpg

Hace dos semanas todo era amor

Instagram

Todo indica que fue justo después de ese festival que la relacion se rompió. El lunesde esta semana Kenia publicó un video con imágenes de su show en Monterrey... ¡y ya no hubo respuesta de Peso Pluma!
El amor se acabó y los mensajes también.
De modo que todo indica que su última foto juntos como pareja fue la que se tomaron en Chicago hace tres semanas, cuando Kenia lo fue a visitar mientras estaba de gira.

Peso Pluma Kenia Os
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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