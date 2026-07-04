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¿Sí o no se presentará Maná al estilo del Super Bowl en el medio tiempo del partido México - Inglaterra?

Fher se ha mostrado especialmente entusiasta con esta selección y confía en que le ganará a los ingleses

Julio 04, 2026 • 
Alejandro Flores
mana mexico estadio.jpg

Maná

Instagram

Maná se ha convertido en estandarte de la afición mexicana.

Luego de que su vocalista Fher enfrentará a través de redes sociales a Liam Gallagher, la gente se ha volcado en mensajes de apoyo y cariño pero sobre todo con una petición: si México le gana a Inglaterra, que haya un concierto gratis en el Zócalo.
La idea se convirtió en una propuesta aún más audaz: ¿Y si en lugar del Zócalo es en el estadio Ciudad de México? ¿Y si en lugar de esperar el resultado del juego lo hacemos al medio tiempo?
Y se concretó.
TE RECOMENDAMOS: Mhoni Vidente predice quién gana, México o Inglaterra; y le pide a la selección que ensaye los penales

El show de Maná en el medio tiempo

Maná se presentará al estilo del Super Bowl como show de medio tiempo en el partido de México contra Inglaterra.

Con el entusiasmo del aficionado que cree en esta selección, Fher gestionó todo lo necesario para que este domingo a las 6:45 se escuche en el estadio el coro de “Oye mi amor”.

“Que se escuche hasta Inglaterra”, escribió la banda en el mensaje de Instagram en el que se hizo oficial el show.

Fher asegura que México ganará a Inglaterra luego de haber visto todos sus partidos en la frase de grupos y el de eliminación directa contra Ecuador.
De hecho, en el primero de los juegos llegó a saludar a Javier Aguirre luego de su actuación en la inauguración.

Selección Mexicana Maná
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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