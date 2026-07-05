Prohíben concierto de BTS en el Estadio Nacional y las Army exigen renuncias

El 21 de marzo todo era felicidad para las Army chilenas.

Ese día, la Ministra del Deporte Natalia Duco confirmó el concierto de BTS en el estadio Nacional de Santiago de Chile. ¿Las fechas? Del 14 al 17 de octubre.

Los boletos se vendieron y los BTS estaban listos para incluir a Chile en su gira.

De pronto, Natalia Duco cambió su declaración: los conciertos se cancelaron y las Army comenzaron un movimiento para exigir una explicación.

De acuerdo con el Ministerio del Deporte, el escenario de la actual gira de BTS dañaría el césped del Estadio Nacional de manera tan grave que tardaría más de una semana en regenerarse.

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La explicación del gobierno chileno

Este viernes Duco ofreció más explicaciones y entre ellas, declaró:

“Respecto de las múltiples consultas que recibimos hoy, quiero ser muy clara: es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado”.

Las Army, sin embargo, recurrieron a la memoria digital y republicaron varias noticias en las que Dulco confirmaba el concierto.

Para las fans de BTS el verdadero trasfondo de la cancelación del concierto es una decisión arbitraria del gobierno chileno, ya que por esas mismas fechas en el que están programados sus shows, también se realizará el Festival MUDA, evento de música, arte y derechos humanos en Chile, organizado por la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.

El objetivo del festival es resignificar el recinto mediante la cultura y destinar su recaudación a financiar distintos Sitios de Memoria en el país.

Las Army exigen que el gobierno chileno solucione el problema de la cancelación de los conciertos, para los cuales muchas de las fans ya habían planeado hospedaje y viajes desde su ciudad hasta Santiago.

Ministras Natalia Duco, usted dice que jamás se confirmó el recinto, pero como explica esta publicación, y que incluso corrieron la fecha del MUDA porque chocaba con las fechas del concierto, NO MÁS MENTIRAS POR FAVOR pic.twitter.com/rMnoFlBijT — zapingteve (@sexdolling) July 3, 2026

CNN informó que por ahora, la ministra Duco ha ofrecido dos opciones.

“Que la productora habilite una estructura tipo mecano que distribuya la carga y proteja las canchas o que se faciliten otros recintos aptos para realizar el concierto, como son la Explanada Parque del Estadio Nacional y el Parque Cerrillos, cuyas fechas ya tenemos programadas si la productora nos dice que sí”.

Hasta el momento, ninguna de las dos se han aceptado por parte de la productora.

Mientras tanto, la cuenta oficial y personal de Duque se ha llenado con exigencias de su renuncia en caso de que BTS no se presente en el Estadio Nacional.