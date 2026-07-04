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Así fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: esto vistieron y estas joyas usaron

La cantante y el jugador están oficialmente casados y lo anunciaron en el Madison Square Garden

Julio 03, 2026 • 
Alejandro Flores
travis kelce y taylor swift.jpg

El exterior del Madison Square Garden este viernes

Getty Images

El lugar en el que se casaron todavía es un misterio.

Pero lo que sí se sabe es que Taylor Swift y Travis Kelce vistieron atuendos de Christian Dior Haute Couture, la división de alta costura de la marca.
La página Page Six habló con el publirrelacionista Tree Paine, quien ha trabajado con Taylor Swift desde que era cantante de country, y confirmó detalles reveladores sobre la boda de la cantante y el jugador de futbol americano.

“Los vestuarios se confeccionaron en estrecha colaboración con la novia y el novio, con zapatos hechos a medida por Christian Louboutin. La intérprete de “Lover” complementó su atuendo con joyería de Cartier”, informó el sitio.

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Detalles de la boda de Taylor y Travis

El enlace de Swift y Kelce fue oficiado por el actor Adam Sandler, quien tramitó un permiso especial para el enlace.
De acuerdo con TMZ, a las 17:27 hora de México se hizo el anuncio oficial de que son marido y mujer a través de unos letreros gigantes en el Madison Square Garden donde se leía JUST & T MARRIED.

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Alejandro Flores

La frase se lee como “Recién casados” pero agrega un juego de letras con las iniciales de Taylo y Travis.

travis kelce y taylor swift (1).jpg

Medios de comunicación apostados en los alrededores del MSG

Getty Images

Page Six informó:

“Los recién casados no tuvieron damas de honor ni padrinos tradicionales para la ceremonia. En su lugar, el hermano de Swift, Austin, fungió como el Hombre de Honor de la cantante, mientras que el hermano de Kelce, Jason, fue el Padrino de Honor del atleta”.

De acuerdo con información previa, la fiesta se realizará en el Madison Square Garden con 1,200 invitados, además de un templete que servirá como escenario para la banda de música pero también para algunos palomazos que quieran hacer sus invitados.

taylor swift Travis Kelce
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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