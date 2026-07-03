¿Taylor Swift ya se casó? Así habría sido su boda secreta con Travis Kelce

Lo de la fiesta en el Madison Square Garden dejó de ser un secreto hace meses: en ese recinto será la fiesta masiva por la boda de Taylos Swift con Travis Kelce.

Pero ahí no será la boda. De hecho, la boda ya fue según ha reportado Page Six, portal especializado en noticias de farándula de Hollywood.

La mayor de las pistas para asegurar que Taylor y Travis ya son marido y mujer es la ruta del avión privado de la cantante.

Sus vuelos fueron rastreados a través de los sitios web que tienen sus bitácoras (un procedimiento común entre aficionados a la aeronáutica) y se descubrió que desde hace 10 días comenzó una “ruta familiar”.

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Las pistas de la boda de Taylor y Travis

La página Page Six reporta:

“Tras despegar de Nashville, el avión aterrizó en Filadelfia, donde reside Ed, el padre de Kelce. Casualmente, Pensilvania también es el hogar de Jason, el hermano mayor de Kelce, y su esposa, Kylie. Luego voló a Tampa, donde reside Scott, el padre de Swift, antes de regresar a Nashville. El avión permaneció allí hasta el 30 de junio, cuando emprendió el vuelo de regreso a Nueva York”.

De acuerdo con este registro, Taylor y Travis habrían reunido a todos su círculo familiar íntimo en Nashville, donde se realizaría la boda.

El sitio también recogió testimonios de ciudadanos de Nashville que aseguran que la boda de la cantante y el jugador de futbol americano es un secreto a voces en la ciudad.

La página TMZ, por su parte, ya había revelado que efectivamente habría dos ceremonias: la boda y la fiesta.

De la fiesta se tiene plena certeza de que será este viernes en el Madison Square Garden, pero de la boda, hasta ahora la versión de que ya fue en Nashville parece la más solida.