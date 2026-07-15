Despiden con profunda tristeza al productor de ‘Netas Divinas’: “qué privilegio haberte conocido”

“Querido Javier te vamos a extrañar mucho, gracias por todo lo que nos diste a los que tuvimos el privilegio de cruzar tu camino”.

Con mucha tristeza se dio a conocer el fallecimiento de Javier Labrada Borquez, a los 80 años. Fue su propia familia quien confirmó el deceso a través de un comunicado.

El productor de ‘Netas Divinas’ también se desempeñó como ejecutivo del área de programación de Televisa y Televisa Internacional.

A lo largo de su carrera ocupó cargos directivos relacionados a la selección, planeación y distribución de contenidos audiovisuales para distintas audiencias en México y el extranjero.

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“Con mucha tristeza, pero también con un profundo agradecimiento por la vida que compartió con nosotros, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Javier Labrada Borquez”, se lee al inicio del texto difundido por la familia.

“Hay personas que dejan una huella imposible de borrar, y él fue una de ellas. Quienes tuvimos la fortuna de compartir la vida con él nos quedamos con sus risas, sus anécdotas, sus viajes, las sobremesas y tantos momentos bonitos que seguiremos recordando”.

Una de las primeras personas que lamentaron el fallecimiento de Labrada fue Yolanda Andrade.

“Te Amo”, escribió la presentadora de ‘Moe&Joe’ en la publicación.

Alessandra Rosaldo también lamentó el deceso. “Amado Javier, qué privilegio haberte conocido y haber trabajado juntos, gracias por creer en mí. Harás mucha falta. Descansa en paz”.

Otra de las famosas que se sumó a la despedida del productor fue Paty Manterola. “Querido Javier te vamos a extrañar mucho, gracias por todo lo que nos diste a los que tuvimos el privilegio de cruzar tu camino. Descansa en paz y un abrazo muy fuerte a tu familia y seres queridos”.

Por su parte, la cantante y actriz Sheyla escribió: “Que en paz descanse, estoy muy conmovida por su partida. Bendiciones a su familia y luz eterna para su alma”.

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El productor de telenovelas, Salvador Mejía, también lamentó el fallecimiento de su colega. “Un gran amigo y un conocedor sobre todo lo internacional para el canal 5 y canal 2, hizo un buen papel. Q.E.P.D. y gracias a su criterio hubo mucha gente que pasaron grandes momentos con lo sugerido por él”.

Silvia Lomelí, Karla Gómez, Martha Guzmán y Carolina Morán fueron otras de las famosas que también lo despidieron en redes.

Descanse en paz.