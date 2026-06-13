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Hollywood

Nick Reiner, acusado de matar a sus padres, pide al juez que le entregue la herencia

El hombre de 32 años perdió a su abogado privado por no tener dinero para pagarle

Junio 12, 2026 • 
Alejandro Flores
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Nick Reiner, en el juicio

Getty Images

Nick Reiner tiene problemas económicos.

El 14 de diciembre de 2025, los padres de Nick, el cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron hallados muertos en su casa de Brentwood, Los Ángeles.
La investigación criminal de la policía dio como resultado la imputación contra Rob, acusado de haberlos ,matado con un arma blanca.
Nick Reiner está actualmente en juicio pero asegura que necesita de 1.5 millones de dólares para solventar los gastos.
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¿Qué ha pasado con Nick Reiner en su juicio?

Hace un mes, el abogado defensor de Nick decidió abandonar el caso. En su momento no se revelaron las causas pero ahora se sabe que lo hizo porque Nick no pudo pagar sus honorarios.
Su nombre es Alan Jackson y asegura que en caso de que su ex cliente consiga el dinero, puede retomar la defensa. Actualmente, a Nick lo defienden un abogado de oficio.
Esta semana, Nick ya hizo la solicitud formal para que un juez le permita tener acceso a esa parte de la herencia que dejó su padre, de acuerdo con una fuente que lo reveló al portal TMZ.

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Alejandro Flores

Rob Reiner fue un poderoso hombre de Hollywood de los años 80 y 90, cuando dirigió películas como This Is Spinal Tap (1984), Cuenta conmigo (Stand by Me, 1986), La princesa prometida (The Princess Bride, 1987), Cuando Harry conoció a Sally (1989) y Cuestión de honor (A Few Good Men, 1992).
La defensa de Nick se ha centrado en demostrar que padece esquizofrenia, por lo que desde su primera audiencia se declaró “no culpable” de los cargos.

Rob Reiner
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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