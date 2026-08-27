Sheyla Tadeo despide entre lágrimas a su padre: “Se me rompe el alma al decirte adiós”

“Nos vas hacer mucha falta a mi mamá y a nosotras tus hijas. Descansa en paz padre, ya no sufras”.

Apenas el día de ayer, la cantante Sheyla pedía oraciones por la gravedad de la salud de su padre. Ahora, está de luto ante el deceso del señor Ramón Tadeo.

Fue a través de sus redes sociales que la intérprete anunció la pérdida de su padre:

“Descansa en paz papasito hermoso que Dios te reciba en su gloria eterna que ahí es donde perteneces. Nos vas hacer mucha falta a mi mamá y a nosotras tus hijas. Descansa en paz padre, ya no sufras”, escribió Sheyla.

TE RECOMENDAMOS: Interrumpen transmisión de ‘Ventaneando’ para anunciar triste pérdida del padre de Rosario Murrieta

La publicación de la también actriz provocó una ola de mensajes de cariño y apoyo ante la difícil etapa.

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer la causa de la muerte del señor Tadeo no tampoco ha compartido mayores detalles sobre las circunstancias de su hospitalización.

Descanse en paz.