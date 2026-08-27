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Sheyla Tadeo despide entre lágrimas a su padre: “Se me rompe el alma al decirte adiós”

La cantante había pedido hace unos días oraciones por la salud del señor ante su grave estado de salud.

Agosto 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La cantante Sheyla dio a conocer que su padre murió.

YouTube/Instagram

“Nos vas hacer mucha falta a mi mamá y a nosotras tus hijas. Descansa en paz padre, ya no sufras”.

Apenas el día de ayer, la cantante Sheyla pedía oraciones por la gravedad de la salud de su padre. Ahora, está de luto ante el deceso del señor Ramón Tadeo.

Fue a través de sus redes sociales que la intérprete anunció la pérdida de su padre:

“Descansa en paz papasito hermoso que Dios te reciba en su gloria eterna que ahí es donde perteneces. Nos vas hacer mucha falta a mi mamá y a nosotras tus hijas. Descansa en paz padre, ya no sufras”, escribió Sheyla.

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La publicación de la también actriz provocó una ola de mensajes de cariño y apoyo ante la difícil etapa.

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer la causa de la muerte del señor Tadeo no tampoco ha compartido mayores detalles sobre las circunstancias de su hospitalización.

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Descanse en paz.

Sheyla
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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