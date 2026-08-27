Thalía queda desencajada cuando Yolanda Andrade le confirma cuánto tiempo le queda de vida

Yolanda Andrade llama a Thalía “mi inmortal beloved”.

Con una amistad de muchos años y muy estrecha, ambas se conectaron este martes en una videollamada que Yolanda publicó en su cuenta de Instagram.

Durante la charla se hace evidente la gran amistad y cariño que se tienen y aprovecharon para recordar anécdotas y contarse proyectos actuales.

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¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre su “fecha de muerte”?

Pero en algún momento, Yolanda Andrade retomó un tema que ha sido recurrente en sus conversaciones y publicaciones recientes en redes sociales y con amigos: lo complicado que es para ella sobreponerse a la enfermedad degenerativa que padece desde hace tres años y que ha provocado un acelerado deterioro de su salud.

“Mi enfermedad sé que no tiene cura pero también estoy consciente de que tengo que vivir las emociones de la frustración, la ira... tuve mucha ira, mucho coraje”, dijo con tono filosófico Yolanda Andrade.

A lo largo de estos tres años, en efecto la conductora se ha convertido en un ejemplo de estoicismo al sobreponerse en varias ocasiones a crisis de salud que la han tenido por semanas en el hospital.

Sin embargo, es evidente que eso también ha implicado un aprendizaje sobre el tiempo y su relación con la vida.

“Estoy como viviendo el tiempo de poder despedirme y seguir sirviendo”, explicó.

Esta actitud de optimismo para encarar el destino también se vio en el productor Pedro Torres, quien padeció la misma enfermedad de Yolanda Andrade: esclerosis lateral amiotrófica.

“Qué afortunada que sé (la fecha) en que me puedo morir”, dijo Yolanda.

Yolanda y Thalía Captura Instagram Yolanda Andrade

Y al reacción de Thalía fue, evidentemente, de azoro. Quedó muda en un primer instante pero luego animó a su amiga y le habló de lo importante que es tener fe y vivir todos los procesos de la vida: “Nadie tenemos la fecha de nuestra muerte”, le dijo.

Pero Yolanda, con el aplomo que la caracteriza, respondió.