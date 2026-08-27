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¿Quién realmente decide TODO en La Casa de los Famosos México? Wendy Guevara lo revela; no es María Noguerón

Las nuevas dinámicas dentro del reality show para obligar a los habitantes a generar contenido han generado controversia. Te presetamos al creativo detrás de esta estrategia

Agosto 26, 2026 • 
Alejandro Flores
paly alonso rosa maria nogueron la casa de los famosos.jpg

Paly Alonso y Rosa María Noguerón (recuadro)

Instagram Paly Alonso / María Noguerón

La actual temporada de La Casa de los Famosos está en medio de una tormenta... ¿Siguen los muebles?

Las críticas por la falta de contenido de los actuales habitantes provocó muchos cambios y muy radicales en las dinámicas a las que son sometidos los concursantes.
Una de las primeras decisiones drásticas fue la intervención de Galilea Montijo en la tercera gala de eliminación.
Ante la falta de conflictos, Gali hizo una aparición inusual para decirle a los habitantes que era necesario que comenzaran “a jugar”, es decir, a competir, generar estrategias, confrontarse para ganar.
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Ese regaño, sin embargo, no fue suficiente por lo que comenzó una nueva estrategia: se propusieron dinámicas para que los habitantes supieran lo que realmente piensan unos de otros.

Por ejemplo, se les informó quién los nominó y con cuántos votos. Y se les ordenó ponerle etiquetas a unos maniquíes que representaban a los habitantes: flojo, doble cara, hipócrita.
Tampoco funcionó. La más reciente decisión fue eliminar a los llamados “muebles”, habitantes que no generan contenido ni conflictos.

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre el productor que decide todo en La Casa de los Famosos?

Esta transformación radical del reality show ha provocado un debate en redes sociales y, sobre todo, la duda de ¿quién está detrás de esta nueva estrategia de la producción?
La respuesta más común es que Rosa María Noguerón es la responsable de estos cambios. Ella ha sido, desde su primera edición, la figura de producción más visible y mediática de La Casa de los Famosos.
Pero ahora Wendy Guevara ha revelado que no es así. Que los cambios tienen otra autor.

“Ni siquiera es Rosa (la que decide las dinámicas)... por ejemplo el que ve las decisiones y todo y que hay que meter Exilio es Paly”, dijo Wendy.

¿Quién es Paly Alonso en La Casa de los Famosos?

¿Y quién es Paly? Paly Alonso es el showrunner de La Casa de los Famosos. Este puesto combina las responsabilidades de un productor y un creativo.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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El showrunner es un concepto que nació en la televisión estadounidense para designar a la persona que trabaja de enlace entre la casa productora y el talento; y que puede o no ser el creador del programa. Lo que sí es siempre es el responsable de que el programa funcione en lo artístico y lo económico.
Paly Alonso tiene esas responsabilidades en La Casa de los Famosos, de acuerdo con el testimonio de Wendy Guevara.

Alonso también es colaborador de EXA FM, donde tiene un programa semanal donde habla de rock argentino y sus implicaciones musicales y sociales. Se llama “La mano de Dios”, en alusión al gol que hizo Diego Armando Maradona en el Mundial México 86 con la mano frente a Inglaterra.
Fan de Charly García y de The Beatles, Paly Alonso es también un férreo defensor de Lionel Messi, al que considera el mejor futbolista del planeta.

Hay videos que confirman que todo lo que dice Galilea Montijo, es dictado por Paly Alonso:

La Casa de los Famosos México Wendy Guevara
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Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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