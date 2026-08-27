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Familia de Yanet García se queja de La Casa de los Famosos; viven un suplicio tras su eliminación

Sus hermanas Alondra y Prisma se quejaron de la manera en que eliminaron a Yanet

Agosto 26, 2026 • 
Alejandro Flores
yanet garcia familia eliminación.jpg

Yanet García y su hermana Alondra

Instagram

La repercusión de la eliminación de Yanet García ha alcanzado a su familia.

La modelo y empresaria salió del reality show con la marca de haber sido un “mueble” que no generó contenido. Primero fue enviada al exilio por votación del público y luego de un día en ese precario espacio, fueron los propios habitantes de La Casa los que decidieron que ella saliera del concurso.
Salió pues, directamente del exilio al exterior, en condiciones muy diferentes a las que se acostumbra en las eliminaciones ya que no estaba peinada ni con ropa de gala.
TE RECOMENDAMOS: Hay quejas por la forma de eliminar a Yanet García de La Casa de los Famosos México: “Fue humillante”

¿Cómo reaccionaron las hermanas de Yanet García?

Su hermana Alondra García lo consideró una afrenta y reveló que ningún miembro de la familia fue avisado de la dinámica del Exilio y mucho menos que estaría expuesta a la eliminación.
De modo que al saber que fue eliminada, tuvieron que buscar la forma de viajar a la Ciudad de México para estar con ella.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Prisma García, otra de sus hermanas, escribió en su cuenta de Instagram:

“Eres una mujer llena de luz que brilla por si sola sin necesidad de apagar a otros, eres una mujer con mucha abundancia y segura de quién eres, eres una persona bonita que siempre celebra el crecimiento de otros y sabes que el brillo de alguien más jamás disminuye el tuyo”.

Prisma replicó las historias de su hermana Alondra en las que señala a La Casa de los Famosos y critica que, a diferencia de todos los demás eliminados, Yanet salió del reality por votación de los habitantes y no del público.

“Tú sabes lo que vales, no compites, no comparas y no necesitas opacar a nadie. Simplemente brillas desde tu propia esencia. Quien te conocemos sabemos que no eres conflictiva, que no te gustan los problemas y que eres una mujer muy leal a ti y a los tuyos”.

yanet garcía La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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