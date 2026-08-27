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Ninel Conde vive dramático accidente en Top Chef VIP: “Oren por mí”

La actriz y cantante ya había renunciado por cuestiones de salud pero volvió a la competencia

Agosto 27, 2026 • 
Alejandro Flores
ninel conde (2).jpg

Ninel Conde

Instagram Ninel Conde / Top hef VIP

Ninel Conde no ha tenido días fáciles en Top Chef VIP.

La actriz y conductora participa en este reality show de cocina donde las exigencias la hicieron flaquear desde muy pronto.
En la primera semana de competencia, Ninel decidió renunciar porque dijo que el reality la rebasaba físicamente y que la salud debe estar por encima de cualquier premio.
Sin embargo, un par de días después volvió a la competencia bajo el argumento de que ella es una mujer de retos.
Y efectivamente se ha convertido en una de las favoritas por su buen sazón en el que dominan los sabores mexicanos.
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¿Qué le pasó a Ninel Conde en Top Chef VIP?

Lamentablemente, en el episodio emitido este miércoles, Ninel Conde sufrió un accidente.

“Como les mostré, sufrí una quemadura con un sartén de hierro forjado que lo tenía agarrado con un trapo en vez de con una manopla anti calor”, contó Ninel.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Hay que recordar que este reality show es pre grabado por lo que este accidente habría ocurrido por lo menos hace dos semanas.
Conde mostró en sus redes sociales un video con sus manos seriamente afectadas por las quemaduras.

“Se me resbaló el sartén y con la inercia, me hizo detenerlo y me quemé las dos manos, me arde mucho todavía”.

Ninel se mostró afectada por el dolor pero agradecida con los médicos del reality show, quienes la atendieron con oportunidad y eficacia.

“Les agradezco las atenciones pero tengo mucho dolor. Hoy no me voy a preocupar por mañana. Mañana Dios dirá. Si sigo mal o doliendo ya veremos qué hacemos. Gracias por sus oraciones”.

Ninel Conde Top Chef VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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