Ninel Conde vive dramático accidente en Top Chef VIP: “Oren por mí”

Ninel Conde no ha tenido días fáciles en Top Chef VIP.

La actriz y conductora participa en este reality show de cocina donde las exigencias la hicieron flaquear desde muy pronto.

En la primera semana de competencia, Ninel decidió renunciar porque dijo que el reality la rebasaba físicamente y que la salud debe estar por encima de cualquier premio.

Sin embargo, un par de días después volvió a la competencia bajo el argumento de que ella es una mujer de retos.

Y efectivamente se ha convertido en una de las favoritas por su buen sazón en el que dominan los sabores mexicanos.

TE RECOMENDAMOS: ¿Por qué parece que Galilea Montijo brilla con el vestido que usó en La Casa de los Famosos el 27 de agosto?

¿Qué le pasó a Ninel Conde en Top Chef VIP?

Lamentablemente, en el episodio emitido este miércoles, Ninel Conde sufrió un accidente.

“Como les mostré, sufrí una quemadura con un sartén de hierro forjado que lo tenía agarrado con un trapo en vez de con una manopla anti calor”, contó Ninel.

Hay que recordar que este reality show es pre grabado por lo que este accidente habría ocurrido por lo menos hace dos semanas.

Conde mostró en sus redes sociales un video con sus manos seriamente afectadas por las quemaduras.

“Se me resbaló el sartén y con la inercia, me hizo detenerlo y me quemé las dos manos, me arde mucho todavía”.

Ninel se mostró afectada por el dolor pero agradecida con los médicos del reality show, quienes la atendieron con oportunidad y eficacia.