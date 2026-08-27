Quinta gala de Nominación en La Casa de los Famosos México: Ellos están en la placa

En un proceso de nominación nunca antes aplicado en la edición mexicana, los habitantes de La Casa de los Famosos México decidieron a la placa de nominados conforme a pelotas que encontraron en una alberca de pelotas de plástico.
Esto ocurre cuando las habitaciones Malibú y Tulum ya están cerrando filas tras el llamado a competir verdaderamente, y luego del regreso de los muebles Luis Chaparro y Ese Pérez; además de la eliminación de Yanet García.
El líder tiene la oportunidad de nominar directamente a uno de sus compañeros, y esta semana fue Masad Altamimi, quien nominó directamente a Gema Garoa.
-Ese Pérez fue el primer habitante en nominar
Tomó la pelota con -1, que aplicó para Karina.
-Memo Schutz fue el segundo habitante en nominar.
Tomó la pelota con -2, que aplicó para Aldo
-Brianda Deyanara fue la tercera habitante en nominar
NO tomó ninguna pelota.
-Luis Chaparro fue el cuarto habitante en nominar.
Tomó una pelota con +2 a Mariana.
-Cynthia Klitbo fue la quinta habitante en nominar.
Tomó una pelota -1, que aplicó a Mariana Ochoa
Tomó una pelota +3, a Karina Torres
-Ernesto Laguardia fue el sexto habitante en nominar.
Tomó una pelota -1, que aplicó a Mariana Ochoa
Tomó una pelota -1, que aplicó a Ese Pérez
Tomó una pelota +2, que aplicó a Brianda
-Aldo Rendón fue el séptimo habitante en nominar.
No tomó ninguna pelota
-Flor Vigna fue la octava habitante en nominar.
Tomó una pelota +3, que aplicó con Mariana
Tomó una pelota +2, que aplicó a Ernesto Laguardia
Tomó una pelota +1, que aplicó a Masad
-Karina Torres fue la novena habitante en nominar.
Tomó una pelota -1, que aplicó a Cynthia Klitbo
Tomó una pelota -2, que aplicó a Ese Pérez
Tomó una pelota -1, que aplicó a Yahir
-Gema Garoa fue la décima habitante en nominar.
Tomó una pelota + 3, que aplicó a Mariana Ochoa
Tomó una pelota -1, que aplicó a Karina Torres
Tomó una pelota +1, que aplicó a Ernesto Laguardia
-Mariana Ochoa fue la onceava habitante en nominar.
NO tomó ninguna pelota
-Yahir fue el doceavo habitante en nominar
Tomó una pelota -3, que aplicó a Memo Schutz
Tomó una pelota +1, que aplicó a Luis Chaparro
-Masad fue el treceavo habitante en nominar
Tomó una pelota - 1, que aplicó a Brianda
Lista completa de nominados del 26 de agosto
Gema - nominada por el líder
Mariana - 6 puntos
Ernesto - 3 puntos
Brianda - 1 punto
Luis - 1 punto
El viernes 28 de agosto será la noche de salvación, y alguien saldrá de la placa. El domingo 30 de agosto, alguien saldrá de La Casa de los Famosos México