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Famosos

Quinta gala de Nominación en La Casa de los Famosos México: Ellos están en la placa

Una alberca de pelotas complicó la nominación del miércoles 26 de agosto.

Agosto 26, 2026 • 
TVyNovelas
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Quinta gala de nominación

ViX

En un proceso de nominación nunca antes aplicado en la edición mexicana, los habitantes de La Casa de los Famosos México decidieron a la placa de nominados conforme a pelotas que encontraron en una alberca de pelotas de plástico.

Esto ocurre cuando las habitaciones Malibú y Tulum ya están cerrando filas tras el llamado a competir verdaderamente, y luego del regreso de los muebles Luis Chaparro y Ese Pérez; además de la eliminación de Yanet García.

El líder tiene la oportunidad de nominar directamente a uno de sus compañeros, y esta semana fue Masad Altamimi, quien nominó directamente a Gema Garoa.

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Gema Garoa

La Casa de los Famosos México

-Ese Pérez fue el primer habitante en nominar
Tomó la pelota con -1, que aplicó para Karina.

-Memo Schutz fue el segundo habitante en nominar.
Tomó la pelota con -2, que aplicó para Aldo

-Brianda Deyanara fue la tercera habitante en nominar
NO tomó ninguna pelota.

-Luis Chaparro fue el cuarto habitante en nominar.
Tomó una pelota con +2 a Mariana.

-Cynthia Klitbo fue la quinta habitante en nominar.
Tomó una pelota -1, que aplicó a Mariana Ochoa
Tomó una pelota +3, a Karina Torres

-Ernesto Laguardia fue el sexto habitante en nominar.
Tomó una pelota -1, que aplicó a Mariana Ochoa
Tomó una pelota -1, que aplicó a Ese Pérez
Tomó una pelota +2, que aplicó a Brianda

-Aldo Rendón fue el séptimo habitante en nominar.
No tomó ninguna pelota

-Flor Vigna fue la octava habitante en nominar.
Tomó una pelota +3, que aplicó con Mariana
Tomó una pelota +2, que aplicó a Ernesto Laguardia
Tomó una pelota +1, que aplicó a Masad

-Karina Torres fue la novena habitante en nominar.
Tomó una pelota -1, que aplicó a Cynthia Klitbo
Tomó una pelota -2, que aplicó a Ese Pérez
Tomó una pelota -1, que aplicó a Yahir

-Gema Garoa fue la décima habitante en nominar.
Tomó una pelota + 3, que aplicó a Mariana Ochoa
Tomó una pelota -1, que aplicó a Karina Torres
Tomó una pelota +1, que aplicó a Ernesto Laguardia

-Mariana Ochoa fue la onceava habitante en nominar.
NO tomó ninguna pelota

-Yahir fue el doceavo habitante en nominar
Tomó una pelota -3, que aplicó a Memo Schutz
Tomó una pelota +1, que aplicó a Luis Chaparro

-Masad fue el treceavo habitante en nominar
Tomó una pelota - 1, que aplicó a Brianda

Lista completa de nominados del 26 de agosto

Gema - nominada por el líder
Mariana - 6 puntos
Ernesto - 3 puntos
Brianda - 1 punto
Luis - 1 punto

El viernes 28 de agosto será la noche de salvación, y alguien saldrá de la placa. El domingo 30 de agosto, alguien saldrá de La Casa de los Famosos México

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TVyNovelas
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