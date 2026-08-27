Ella es la icónica actriz que interpretó hace 50 años el personaje de Sofía Castro en Tierra de amor y coraje

Sofía Castro monta a caballo mientras mira la tierra en la que conocerá el amor y vivirá el coraje.
Así es el promocional de la telenovela “Tierra de amor y coraje” que se estrena este 5 de octubre por las estrellas y en la que ella es la protagonista.
Su personaje se llama Clara y su padre es el cacique que todo lo ambiciona a cualquier precio, incluyendo robarle sus tierras a los hermanos Coraje, interpretados por Brandon Peniche, Emmanuel Palomares y Emilio Osorio.
Para Sofía Castro, después de 16 años de trayectoria, este es el primer protagónico en un melodrama producido por su padre José Alberto Castro.
Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision
¿Quién interpretó a Clara en la versión original de Tierra de Amor y Coraje?
“Tierra de amor y coraje” es una reversión de “Hermanos coraje”, una telenovela que se produjo en 1976 y que desde entonces se había olvidado injustamente.
En aquella primera y única versión (hasta ahora) el personaje de Clara estaba a cargo de la legendaria Julissa, cantante, rockera, empresaria, directora y actriz.
La Clara de Julissa era especialmente compleja porque requería de un desdoblamiento triple de personalidad: a veces era sensual, otras recatada y finalmente idealista. De hecho, se presentaba con diferentes nombres de acuerdo con cada una de esas personalidades: Clara Barros / Diana Lemos / Marcia.
Para descubrir la nueva construcción de este personaje, Sofía Castro invita a los televidentes a ver “Tierra de amor y coraje”, que se estrena el 5 de octubre en el horario estelar de las estrellas pero también está ya disponible en ViX.