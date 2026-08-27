Ella es la icónica actriz que interpretó hace 50 años el personaje de Sofía Castro en Tierra de amor y coraje

Sofía Castro monta a caballo mientras mira la tierra en la que conocerá el amor y vivirá el coraje.

Así es el promocional de la telenovela “Tierra de amor y coraje” que se estrena este 5 de octubre por las estrellas y en la que ella es la protagonista.

Su personaje se llama Clara y su padre es el cacique que todo lo ambiciona a cualquier precio, incluyendo robarle sus tierras a los hermanos Coraje, interpretados por Brandon Peniche, Emmanuel Palomares y Emilio Osorio.

Para Sofía Castro, después de 16 años de trayectoria, este es el primer protagónico en un melodrama producido por su padre José Alberto Castro.

¿Quién interpretó a Clara en la versión original de Tierra de Amor y Coraje?

“Tierra de amor y coraje” es una reversión de “Hermanos coraje”, una telenovela que se produjo en 1976 y que desde entonces se había olvidado injustamente.

En aquella primera y única versión (hasta ahora) el personaje de Clara estaba a cargo de la legendaria Julissa, cantante, rockera, empresaria, directora y actriz.

La Clara de Julissa era especialmente compleja porque requería de un desdoblamiento triple de personalidad: a veces era sensual, otras recatada y finalmente idealista. De hecho, se presentaba con diferentes nombres de acuerdo con cada una de esas personalidades: Clara Barros / Diana Lemos / Marcia.

Promocionales de “Hermanos coraje” Facebook

Para descubrir la nueva construcción de este personaje, Sofía Castro invita a los televidentes a ver “Tierra de amor y coraje”, que se estrena el 5 de octubre en el horario estelar de las estrellas pero también está ya disponible en ViX.

