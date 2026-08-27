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¿Momo Guzmán cometió un delito por usar Burrita Burrona o sí es dueño del personaje? Esto dice el IMPI

La pelea entre Momo y Erik Martínez está por cumplir un año

Agosto 27, 2026 • 
Alejandro Flores
burrita burrona turbulence (1).jpg

Burrita Burrona y Turbulece

Captura Instagram / MARCia

Momo Guzmán aseguró que es dueño del personaje de Burrita Burrona.

En el programa de Jorge Chavana en Canal 6, Guzmán aseguró que tiene registros de Burrito Burrona en Indautor (Instituto Nacional de Derechos de Autor) como creador e intérprete del personaje.
Pero también dijo que tiene el registro del personaje ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).
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Una de estas afirmaciones, sin embargo, no se puede comprobar: en el archivo digitalizado del IMPI no existe registro alguno de Burrita Burrona a favor de Momo Guzmán.

¿Qué hay en los registros del IMPI sobre Burrita Burrona?

Momo ha peleado desde hace medio año la propiedad de este personaje y mantiene por eso un pleito contra Erik Alejandro Martínez.
Burrita Burrona surgió dentro de un universo de botargas creado por Erik Alejandro, quien interpretaba a Turbulence dentro de ese mismo universo.
Turbulence y Burrita se hicieron virales y famosos con sus sketches pero su relación se rompió en diciembre de 2025,cuando Momo Guzmán anunció que abandonaba el proyecto.

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Desde entonces, ambos han jaloneado la propiedad del personaje pero ahora Momo asegura que tiene ambos registros.
El del IMPI, sin embargo, no existe por lo menos en MARCia, el sistema que archiva todos los registros aprobados y en trámite.
Ahí sólo existe el registro de Erik Martínez, bajo el nombre de Turbulence y Burrita Burrona.
En México, el uso de una marca registrada por otro creador puede generar demandas civiles bajo la acusación de daños y perjuicios, por lo cual el afectado puede reclamar pago de indemnizaciones económicas.

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El registro de Burrita (izquierda) y los registros existentes de Momo (derecha)

Captura IMPI

Hasta ahora, sin embargo, el pleito entre Momo y Erik ha tenido vaivenes, incluyendo un episodio en el que Erik aceptó borrar todo el contenido en internet de Burrita Burrona, debido a una reclamación en las plataformas de redes y videos.

Burrita Burrona Momo Guzmán Turbulence Queen
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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