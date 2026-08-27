¿Momo Guzmán cometió un delito por usar Burrita Burrona o sí es dueño del personaje? Esto dice el IMPI

Momo Guzmán aseguró que es dueño del personaje de Burrita Burrona.

En el programa de Jorge Chavana en Canal 6, Guzmán aseguró que tiene registros de Burrito Burrona en Indautor (Instituto Nacional de Derechos de Autor) como creador e intérprete del personaje.

Pero también dijo que tiene el registro del personaje ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

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Una de estas afirmaciones, sin embargo, no se puede comprobar: en el archivo digitalizado del IMPI no existe registro alguno de Burrita Burrona a favor de Momo Guzmán.

🥊💥 MOMO GUZMAN se adueña del personaje de "LA BURRITA BURRONA", como lo hizo La Chilindrina en su momento‼️😱



"Yo dueña de éste personaje... Tengo documentos donde se me reconoce como creadora e interprete...



Yo soy la única y original burrita burrona"



Turbulence Drag Queen… pic.twitter.com/a9FrkBsxoz — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 22, 2026

¿Qué hay en los registros del IMPI sobre Burrita Burrona?

Momo ha peleado desde hace medio año la propiedad de este personaje y mantiene por eso un pleito contra Erik Alejandro Martínez.

Burrita Burrona surgió dentro de un universo de botargas creado por Erik Alejandro, quien interpretaba a Turbulence dentro de ese mismo universo.

Turbulence y Burrita se hicieron virales y famosos con sus sketches pero su relación se rompió en diciembre de 2025,cuando Momo Guzmán anunció que abandonaba el proyecto.

Desde entonces, ambos han jaloneado la propiedad del personaje pero ahora Momo asegura que tiene ambos registros.

El del IMPI, sin embargo, no existe por lo menos en MARCia, el sistema que archiva todos los registros aprobados y en trámite.

Ahí sólo existe el registro de Erik Martínez, bajo el nombre de Turbulence y Burrita Burrona.

En México, el uso de una marca registrada por otro creador puede generar demandas civiles bajo la acusación de daños y perjuicios, por lo cual el afectado puede reclamar pago de indemnizaciones económicas.

El registro de Burrita (izquierda) y los registros existentes de Momo (derecha) Captura IMPI

Hasta ahora, sin embargo, el pleito entre Momo y Erik ha tenido vaivenes, incluyendo un episodio en el que Erik aceptó borrar todo el contenido en internet de Burrita Burrona, debido a una reclamación en las plataformas de redes y videos.

