Salida de Gala Montes refuerza sospechas de fans: ¿La Casa de los Famosos está maldita por jugar a la Ouija?

Aunque La Casa de los Famosos México parecía abrir un nuevo capítulo con la entrada de Gala Montes, esa historia terminó la tarde de este martes 8 de septiembre, cuando la actriz abandonó abruptamente la competencia.

Se trata de un golpe bajo para la cuarta temporada, que durante semanas ha intentado provocar en los concursantes restantes el espíritu de competencia, pues hay quienes (como Memo Schutz) ni les importa ganar los 4 millones de pesos del primer lugar .

Asimismo, la salida por motivos de salud de Aldo Rendón, uno de los habitantes más destacados de la temporada, fue otro golpe bajo que el público y los concursantes resintieron. Sin olvidar las constantes críticas para los famosos que han sido calificados de muebles y de no crear contenido más allá de pelearse. Figuras como Yahir o Ernesto Laguardia simplemente no están dispuestos a jugar más allá de la convivencia.

Lo cierto es que la abrupta salida de Gala Montes de la Casa de los Famosos México fue una complicación para que los habitantes reaccionen, mientras el reality show intenta mantenerse como la emisión más vista de la programación.

¿Qué está pasando en La Casa? En redes sociales atribuyen tantas complicaciones a que jugaron Ouija

@extraquique: “Bueno… para todas las producciones de los realities que existan… no vuelvan a jugar la ouija jamás en uno… #LaCasaDeLosFamososMx está maldita después de eso. Gala Montes sale de @LaCasaFamososMx a dos días de haber entrado”.

@popworld0 : “Ya deberían de acabar con el programa este domingo y empezar a sacarlos desde hoy. Nada les salió bien. La casa si quedó maldita después de la ouija”.

@Oh_Sand: “Fuera de pedo creo que la casa esta maldita porque se pusieron a jugar a la ouija”.

Bueno… para todas las producciones de los realities que existan… no vuelvan a jugar la ouija jamás en uno… #LaCasaDeLosFamososMx está maldita después de eso. Gala Montes sale de @LaCasaFamososMx a dos días de haber entrado. https://t.co/cSDLuoLqvm — Quique Galdeano (@extraquique) September 8, 2026

Ya deberían de acabar con el programa este domingo y empezar a sacarlos desde hoy. Nada les salió bien. La casa si quedó maldita después de la ouija 😭😭😭#LaCasaDeLosFamososMéxico https://t.co/6nxusI0MUf — ✨️YOU COULD BE THAT BOY (@popworld0) September 8, 2026

Fuera de pedo creo que la casa esta maldita porque se pusieron a jugar a la ouija https://t.co/uB5T9aEYIR — Escuchó Fine line en vivo (@Oh_Sand) September 9, 2026

La teoría de la Ouija comenzó hace unos días, cuando los fans de La Casa de los Famosos México notaron que todos los que jugaron aquella noche, ya han salido de la competencia.

La única que no ha salido, y que estuvo presente ante la Ouija, fue Brianda Deyanara... El resto ya se fue del concurso. Incluso Fede Vigevani reaccionó con algo de humor: “Coincidencia o fue mi culpa?”