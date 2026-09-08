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Ninel Conde le dijo “PANTEONERA” a Aylín Mujica tras dedicarle platillo a su hijo; y ahora dice que lo editaron

Mientras en ‘Top Chef VIP’, la cubana elevó un pensamiento por su hijo fallecido hace casi dos meses, Conde sugirió que utilizaba su desgracia.

Septiembre 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Ninel Conde niega haberle dicho “panteonera” a Aylín Mujica; dice que editaron el video.

YouTube/Instagram

“Editaron de manera que pareciera que hablábamos de Aylín y eso es absolutamente falso”.

Ya salió Ninel Conde a decir que no dijo lo que dicen que dijo. Y es que se volvió tendencia un clip en el que se ve a Aylín Mujica cocinando un platillo, como parte de una dinámica en ‘Top Chef VIP’, mismo que le dedicó a su hijo Mauro.

Hace casi dos meses, el hijo mayor de la cubana perdió la vida en Barbados. Fue el pasado 17 de julio cuando se reportó el deceso luego de ser diagnosticado con neumonía y sufrir infartos sin que los médicos pudieran reanimarlo.

En tanto, Mujica cocinaba y elevaba un pensamiento hacia Mauro cuando en el video se observan imágenes del detrás de cámaras y se escucha a Ninel decir “panteonera”, al tiempo que también se escucha la risa de Mauricio Garza. Este gesto fue desaprobado de inmediato por los demás participantes.

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Ante la polémica donde Ninel habría sugerido que Aylín está utilizando su desgracia para victimizarse y ganar, ‘El Bombón Asesino’ de inmediato reaccionó:

“Quiero dejar absolutamente claro que jamás fue dirigido a Aylín y mucho menos hacia su hijo y hacia la pérdida tan terrible que está viviendo”, afirmó. La cantante sostuvo que sus dichos pertenecían a otra conversación.
“Yo soy madre, sería incapaz de utilizar esos términos para referirme a esa situación”, agregó. Con esa aclaración, Ninel buscó separar la frase que apareció en pantalla del momento doloroso que atravesaba su compañera dentro del programa.

La actriz explicó que conversaba con Mauricio cuando surgió la palabra y que hacía alusión a la expresión mexicana: “araña panteonera”. Ninel abundó en que usó el término para completar la frase relacionada con algo de decía su compañero.

“Él dijo una cosa de una araña y dije panteonera”, relató. Sin embargo, señaló que la edición hizo parecer que la palabra había sido pronunciada como respuesta a lo que Aylín contaba sobre Mauro. “Editaron de manera que pareciera que hablábamos de Aylín y eso es absolutamente falso”, sostuvo.
Aylín Mujica enfrenta el peor dolor

Murió su hijo Mauro

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NO TE VAYAS SIN LEER: Ninel Conde vive dramático accidente en Top Chef VIP: “Oren por mí”

@teampeloterosofficial

Ninel Conde contesta al comentario que hizo hacia Aylin Mujica de ser "Panteonera" mientras la actriz se acordaba de su hijo fallecido 🤍 #lupillorivera #Topchefvip #TopChefVIP5 #comida #telemundorealities

♬ original sound - TEAM PELOTEROS

Finalizo, expresando que “me parece muy triste que se editen cosas que parezcan sacarse de contexto”, expresó, mientras reiteró que sentía “un enorme respeto y cariño por Aylín”.

Top Chef VIP ninel conde Aylín Mujica
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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