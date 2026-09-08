Ninel Conde le dijo “PANTEONERA” a Aylín Mujica tras dedicarle platillo a su hijo; y ahora dice que lo editaron

“Editaron de manera que pareciera que hablábamos de Aylín y eso es absolutamente falso”.

Ya salió Ninel Conde a decir que no dijo lo que dicen que dijo. Y es que se volvió tendencia un clip en el que se ve a Aylín Mujica cocinando un platillo, como parte de una dinámica en ‘Top Chef VIP’, mismo que le dedicó a su hijo Mauro.

Hace casi dos meses, el hijo mayor de la cubana perdió la vida en Barbados. Fue el pasado 17 de julio cuando se reportó el deceso luego de ser diagnosticado con neumonía y sufrir infartos sin que los médicos pudieran reanimarlo.

En tanto, Mujica cocinaba y elevaba un pensamiento hacia Mauro cuando en el video se observan imágenes del detrás de cámaras y se escucha a Ninel decir “panteonera”, al tiempo que también se escucha la risa de Mauricio Garza. Este gesto fue desaprobado de inmediato por los demás participantes.

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Aunque #NinelConde dice que fue edición, acá se escucha cuando llama panteonera a #AylinMujica en#TopChefVIP pic.twitter.com/Gqv9srO3nH — Armando Bochinche (@AR_Bochinche) September 8, 2026

Ante la polémica donde Ninel habría sugerido que Aylín está utilizando su desgracia para victimizarse y ganar, ‘El Bombón Asesino’ de inmediato reaccionó:

“Quiero dejar absolutamente claro que jamás fue dirigido a Aylín y mucho menos hacia su hijo y hacia la pérdida tan terrible que está viviendo”, afirmó. La cantante sostuvo que sus dichos pertenecían a otra conversación.

“Yo soy madre, sería incapaz de utilizar esos términos para referirme a esa situación”, agregó. Con esa aclaración, Ninel buscó separar la frase que apareció en pantalla del momento doloroso que atravesaba su compañera dentro del programa.

¡Ninel Conde llama 'PANTEONERA' a Aylín Mujica tras RECORDAR a su hijo Mauro mientras COCINABA en un REALITY! ¿Qué opinas sobre lo que dijo?#SaleElSol🌞: https://t.co/7tJ0qkM2E4#SaleElSolTV pic.twitter.com/cr3fNcEl2G — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) September 8, 2026

La actriz explicó que conversaba con Mauricio cuando surgió la palabra y que hacía alusión a la expresión mexicana: “araña panteonera”. Ninel abundó en que usó el término para completar la frase relacionada con algo de decía su compañero.

“Él dijo una cosa de una araña y dije panteonera”, relató. Sin embargo, señaló que la edición hizo parecer que la palabra había sido pronunciada como respuesta a lo que Aylín contaba sobre Mauro. “Editaron de manera que pareciera que hablábamos de Aylín y eso es absolutamente falso”, sostuvo.

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Finalizo, expresando que “me parece muy triste que se editen cosas que parezcan sacarse de contexto”, expresó, mientras reiteró que sentía “un enorme respeto y cariño por Aylín”.