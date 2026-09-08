¿Qué el hijo de Lucero y Mijares es el PAPÁ DEL BEBÉ que espera Melenie Carmona?

“Están celebrando la amistad que tienen con el hijo de Lucero, pero les están haciendo un crush”.

Luego de que Arturo Carmona diera a conocer que su hija estaba embarazada y que estaba feliz con la noticia de que se convertiría en abuelo, salió Melenie a negarlo. Y dos meses después confirmó que está a la espera de su primer hijo.

“El secreto que ya no era tan secreto”, escribió Melenie en su cuenta de Instagram junto con una foto en la que muestra su pancita en una postal de perfil.

Luego, se conoció la reacción de Alicia Villarreal y aunque dijo que estaba feliz no dudó en lanzarse contra su ex por el exabrupto.

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“Estoy muy contenta”, dijo Alicia, aunque de inmediato se lanzó contra su exmarido y el padre de Melenie:

“Yo he dejado a que mi hija se tome su espacio, su momento, porque pues es de ellos. A veces se adelantan los que no deben”, haciendo referencia a los dichos de Carmona.

Una reportera bromeó y exclamó, “pero de Arturo Carmona no vamos a estar hablando”, a lo que la intérprete respondió: “Para nada”.

Luego, atajó: “Me molesta todo, me molesta todo porque soy la mamá… les arruinan sus planes, sus proyectos, son inmaduros”, manifestó Villarreal sin hacer alusión al rumor de que Melenie y el padre de su hijo anunciarían el embarazo en una revista.

¿De dónde surgió el rumor de que Manuel Mijares Jr. es el padre del bebé de Melenie?

Todo comenzó cuando la futura madre compartió una imagen al lado de su pareja, pero sin exhibir del todo el rostro del padre de su hijo. La barba del joven, muy parecida a la que el hijo de Lucero y Mijares desató la ola de rumores en torno a su identidad.

En tanto, al conocerse la especulación, la prensa acudió a Arturo Carmona para cuestionarle si es verdad. Una reportera le cuestionó: “Están celebrando la amistad que tienen con el hijo de Lucero, pero les están haciendo un crush”.

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El actor de inmediato respondió tajante: “No, mi hija tiene su pareja. Hay muchas especulaciones. Yo mejor no digo nada porque luego dicen que soy chismoso”, haciendo alusión al mensaje que le envió Villarreal, pero tirando por tierra las versiones que vinculaban a Mijares Jr. y a Melenie Carmona.