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Memo y Yahir están ATERRADOS por la llegada de Gala: “Tengan cuidado, es una gasolina esperando una chispa”

Ya no hay 6 paquetes de jamón... Sospechan que Gala Montes o se los comió, o los desapareció.

Septiembre 08, 2026 • 
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Memo y Yahir están aterrados por la llegada de Gala Montes

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La noche en la que llegó Gala Montes, Yahir le presumió que La Casa de los Famosos México funciona en esta temporada porque cada habitante tiende su cama, limpia lo que debe y tienen asertividad. Pero la armonía que tanto disfruta el cantante, junto a Memo Schutz, estaría a punto de derrumbarse.

Ya lo detectaron y se lo han hecho saber a sus compañeros. La mañana de este martes 8 de septiembre, Yahir notó que desaparecieron seis paquetes de jamón en menos de 48 horas.

“No se si se acabó o se desapareció”, dijo Yahir cauteloso de que no escuchara Gala Montes. “Esto va a ir aumentando”, dijo Memo Schutz.

“No podemos especular. La realidad es que falta eso”, dijo Memo Schutz, mientras Gema Garoa anotó: “Es irreal que nos lo hayamos acabado, entonces desaparecieron”.

Gema Garoa propuso que todos le fueran a preguntar a Gala Montes, pero Memo Schutz les dijo que “eso estaban esperando”, por lo que descartaron la idea.

Sin embargo, comentaron que situaciones así podrían ir en aumento. Entre Ese Pérez, Brianda, Karina, Gema, Memo y Yahir propusieron esconder raciones de comida para evitar su desaparición, pero Brianda dijo que primero podría ser el jamón, pero después podría ser cualquier artículo dentro de La Casa.

Yahir ya apodó “gasolina” a Gala Montes

“Es gasolina. Esa morra viene a que alguien le prenda el cerillo para explotar. Viene a ponerle la candela al juego”, dijo Yahir en el vestidor.

Aterrados por lo que Gala Montes podría detonar, Yahir y Memo Schutz incluso han comentado de hablar con todos...

De hecho, Memo Schutz ya le había dicho a Karina, Gema y Ese Pérez, que debían tener cuidado con Gala Montes. Explicó que mientras ellos ‘juegan’ en un nivel, Gala llegó a jugar en un nivel muy alto, haciendo la seña con la mano para indicar altura.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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