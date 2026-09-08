Gala Montes abandonó ‘La Casa de los Famosos México’ y ‘La Jefa’ LO CONFIRMÓ: “Está bien”

‘La Jefa’ les llamó a la sala a todos los habitantes para su séptima prueba por el presupuesto, sin embargo Gala Montes subió corriendo al Zoom. Las cámaras tomaban una conversación entre Brianda y Masad, y Karina charlaba con Ernesto. Todos parecían nerviosos...

Y es que Gala seguía fuera de las cámaras, “estuvo como tres horas en el zoom”, dijo Cynthia Klitbo. Finalmente, Gala Montes abandonó La Casa de los Famosos México.

Mientras esperaban, los demás retomaron sus actividades. Un arroz quemado componía Laguardia mientras Yahir y Karina pudieron también ejercitarse; Mariana se hizo manicure.

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Y después de que parecían hacer tiempo se escuchó la voz de ‘La Jefa’:

“Quiero darles la tranquilidad, Gala está bien, pero tomó la decisión de abandonar la competencia”.

Sin abundar en los detalles, ‘La Jefa’ los convocó a que se alistaran para la prueba, sin que los habitantes reaccionaran.

Memo Schutz dijo: “A lo mejor el hecho de que todos estábamos unidos, dijeron (producción) ‘no, no va a funcionar’”.

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En tanto, la llegada de la exhabitante mantenía en vilo a todos dentro y fuera del reality, se le notaba frágil y en un aparente estado alterado, por lo que finalmente abandonó la competencia.