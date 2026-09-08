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Gala Montes abandonó ‘La Casa de los Famosos México’ y ‘La Jefa’ LO CONFIRMÓ: “Está bien”

Los habitantes se estaban uniendo para enfrentar sus provocaciones.

Septiembre 08, 2026 • 
MrPepe Rivero, Ericka Rodríguez
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Gla Montes abandonó ‘La Casa De Los Famosos México’, a dos días de haber reingresado.

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‘La Jefa’ les llamó a la sala a todos los habitantes para su séptima prueba por el presupuesto, sin embargo Gala Montes subió corriendo al Zoom. Las cámaras tomaban una conversación entre Brianda y Masad, y Karina charlaba con Ernesto. Todos parecían nerviosos...

Y es que Gala seguía fuera de las cámaras, “estuvo como tres horas en el zoom”, dijo Cynthia Klitbo. Finalmente, Gala Montes abandonó La Casa de los Famosos México.

Mientras esperaban, los demás retomaron sus actividades. Un arroz quemado componía Laguardia mientras Yahir y Karina pudieron también ejercitarse; Mariana se hizo manicure.

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Y después de que parecían hacer tiempo se escuchó la voz de ‘La Jefa’:

“Quiero darles la tranquilidad, Gala está bien, pero tomó la decisión de abandonar la competencia”.

Sin abundar en los detalles, ‘La Jefa’ los convocó a que se alistaran para la prueba, sin que los habitantes reaccionaran.

Memo Schutz dijo: “A lo mejor el hecho de que todos estábamos unidos, dijeron (producción) ‘no, no va a funcionar’”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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En tanto, la llegada de la exhabitante mantenía en vilo a todos dentro y fuera del reality, se le notaba frágil y en un aparente estado alterado, por lo que finalmente abandonó la competencia.

Gala Montes La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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