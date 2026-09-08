Adal Ramones destapa que cuando m4t4ron a Paco Stanley, por la descripción, parecía que SE TRATABA DE ÉL

“Luego dice, creo que era Lalo Salazar, dice ‘acabamos de tener esta triste noticia, es un conductor de televisión’, y mi mamá casi se muere”.

Adal Ramones acudió a ‘La Cotorrisa’, el podcast que conduce el novio de Susana Zabaleta, Ricardo Pérez, y José Luis ’Slobotzky’ en YouTube. Y entre las anécdotas que se platicaron en la emisión, una llamó la atención.

El actual presentador de ‘La Granja VIP’ contó que cuando asesinaron a Paco Stanley, el 7 de junio de 1999, con la descripción que se daba en la televisión, su familia creyó que se trataba del mismo Adal.

“Lo de Paco (Stanley) pasó antes. Él tenía la (camioneta) Navigator negra y yo me la había comprado, al cuanto tiempo el helicóptero: ‘acaban de matar a alguien en no sé qué rollo… no sabemos quién es, afuera de ‘El Charco de las Ranas’ y lo que podemos decir es que es una Navigator negra. Y mi mamá ‘traz’”, compartió Ramones.

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Cabe recordar que en ese año, él también triunfaba con ‘Otro Rollo’ en la pantalla del canal 5, por lo que todo la descripción de hechos sí podría confundirse y entender que se trataba del oriundo de Nuevo León.

Y continuó con su relato: “Luego dice, creo que era Lalo Salazar, dice ‘acabamos de tener esta triste noticia, es un conductor de televisión’, y mi mamá casi se muere. Mi hermano agarra el teléfono, me marca y yo ‘qué pasó’. ‘Mamá es Adal, es Adal’. Todavía no se sabía que era Paco Stanley, se tardaron un rato en decir que era Paco Stanley”.

Por fortuna, se pudo aclarar con la comunicación directa y con la confirmación de que se trataba de Stanley.

Entre la charla, intervino ‘Slobotzky’ y expresó: “también Lalo como si fuera reto. ‘Ahí les va la primera pista: es chistoso”, dijo entre risas.

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A lo que Adal sumó: “Es chistoso y está en la televisión”. Luego Ricardo dijo: “Conduce un programa muy exitoso”. Y Ramones finalizó la anécdota: “Rápido, a ver, opción A”.