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Ese Pérez SE ENOJÓ por la cena romántica a Masad y Brianda pero Cynthia lo pone en su lugar

Ese Pérez se ‘atacó’ porque a él no le organizaron cena romántica con Flor Vigna, a quien siempre dejó claro que no serían novios formales y no defendió.

Septiembre 08, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Ese Pérez molesto con Masad

ViX

Cada semana se cuenta una nueva historia en La Casa de los Famosos México, y esta vez, Brianda Deyanara y Masad Altamami fueron protagonistas de una cena romántica luego de que han compartido la suite y la química entre ambos es indiscutible.

Masad pidió unas flores para regalarle, y La Jefa decidió cumplirle el deseo, además de una cena romántica donde apareció Wendy Guevara para una edición especial de ‘Resulta y resalta’, el programa que nació durante la primera temporada.

Pero Ese Pérez no pudo ocultar la molestia. Con Karina Torres, dijo: "¿Por qué no me dijeron a mí?”, refiriéndose a su historia con Flor Vigna, recientemente eliminada de la competencia.

Más tarde, compartió con todos que creía que todo estaba arreglado desde la producción, para que Masad y Brianda protagonizaran un momento romántico, a diferencia de su historia con Flor, expuesta en la función de cine de la semana pasada, donde exhibían a Ese Pérez muy cercano con Gema Garoa.

Tras escucharlo, Cynthia Klitbo le recordó que él mismo fue quien evitó que lo suyo con Flor Vigna fuera tomado con seriedad: “Se besaban y luego ya no,. Tú siempre dijiste que no, que se lo tomaba muy en serio, y que no”.

Y es cierto, Ese Pérez siempre le decía a Flor Vigna que solo estaban disfrutando el momento y no eran novios. De hecho, la argentina se molestó con él por no defenderla en un domingo de eliminación cuando Mariana Ochoa la exhibió diciendo que lo suyo era falso.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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