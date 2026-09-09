Ese Pérez SE ENOJÓ por la cena romántica a Masad y Brianda pero Cynthia lo pone en su lugar

Cada semana se cuenta una nueva historia en La Casa de los Famosos México, y esta vez, Brianda Deyanara y Masad Altamami fueron protagonistas de una cena romántica luego de que han compartido la suite y la química entre ambos es indiscutible.

Masad pidió unas flores para regalarle, y La Jefa decidió cumplirle el deseo, además de una cena romántica donde apareció Wendy Guevara para una edición especial de ‘Resulta y resalta’, el programa que nació durante la primera temporada.

Pero Ese Pérez no pudo ocultar la molestia. Con Karina Torres, dijo: "¿Por qué no me dijeron a mí?”, refiriéndose a su historia con Flor Vigna, recientemente eliminada de la competencia.

Más tarde, compartió con todos que creía que todo estaba arreglado desde la producción, para que Masad y Brianda protagonizaran un momento romántico, a diferencia de su historia con Flor, expuesta en la función de cine de la semana pasada, donde exhibían a Ese Pérez muy cercano con Gema Garoa.

Tras escucharlo, Cynthia Klitbo le recordó que él mismo fue quien evitó que lo suyo con Flor Vigna fuera tomado con seriedad: “Se besaban y luego ya no,. Tú siempre dijiste que no, que se lo tomaba muy en serio, y que no”.

Y es cierto, Ese Pérez siempre le decía a Flor Vigna que solo estaban disfrutando el momento y no eran novios. De hecho, la argentina se molestó con él por no defenderla en un domingo de eliminación cuando Mariana Ochoa la exhibió diciendo que lo suyo era falso.

Ese: “Porque no me dijeron a mí y a Flor”



Wey literal la trató como basura y según él no quería nada con ella, y lo que tiene es Envidia.#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/Tv5W4rNA6i — Javier Larrea (@soyjavier___) September 9, 2026

Ahora resulta que Ese Pérez también quería una cena con Flor JAJAJA



Brother, no la podías ni defender de los demás, la exhibías y coqueteabas con “tu amiga”, no salgas con mmdas.



Además Masad tuvo INICIATIVA.#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4… — Fernando Robles (@ferrobles_7) September 9, 2026

Por más que Ese Pérez quiere plantar su duda en la cabeza de los demás, nadie le sigue su rollo, Cynthia le sigue diciendo que el y Flor cuando estaban bien estaban mal y que es más si tu decías que no 😂😂😂#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX4 pic.twitter.com/8ObkN7cDjq — Yo Opino (@Compa_Internet) September 9, 2026