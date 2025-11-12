Hija de Michael Jackson muestra la perforación nasal que le dejó el consumo de drogas

“No consuman drogas, chicos”

Paris Jackson, la hija del legendario ‘Rey del Pop’, dejó con la boca abierta a todos sus seguidores, pues decidió mostrar las consecuencias que le dejó el uso de las drogas.

La joven de 27 años tiene una asombrosa perforación en el tabique nasal como recuerdo de años de adicción que enfrentó.

“Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz. Me pasa porque tengo lo que se llama un tabique perforado. Es por lo que ustedes creen que es. No consuman drogas, chicos”, dijo con franqueza.

La única hija de Michael explicó que sí existe una posibilidad de reconstruir su nariz mediante una cirugía, pero que ha decidido no hacerlo. “Llevo seis años sobria. Ese tipo de operaciones implican medicación y no quiero correr el riesgo de recaer”, dijo sincera.

La honestidad de Paris ha generado una ola de reacciones, sobre todo porque en últimos años ha hablado abiertamente de su recuperación y la importancia que ha colocado en estar bien mentalmente. Sus experiencias son abordadas en sus canciones.

Fue a mediados de octubre, cuando la actriz y cantante acudió a un evento en Los Ángeles, y ahí reflexionó sobre las transformaciones que vivió al dejar el mundo de las drogas.

“No sólo recuperé mi vida, sino que ahora tengo una mejor”, expresó Paris.

La intérprete del álbum ‘Wilted’, de 2020, creció bajo el ojo público tras la muerte de su padre, en 2009, sin embargo, ha encontrado en el arte una manera de reconstruirse.

Además de su carrera en la música, Paris ha incursionado en la actuación y en causas vinculadas a la salud emocional y la prevención de adicciones.

