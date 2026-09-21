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El granjero sorpresa llega a caballo a La Granja VIP; así lo recibieron este 20 de septiembre

El reality show comienza una nueva etapa con el nuevo granjero

Septiembre 20, 2026 • 
Alejandro Flores
pablo montero.jpg

Pablo Montero

Instagram LG VIP

La granja VIP rompió su esquema de concursantes y permitió la entrada de un granjero sorpresa ahora que ya empieza la semana tres.

Desde el inicio del reality show se anunció que habría un habitante 20 pero se ha mantenido como un misterio.
En el programa de estreno se colocó dentro de las habitaciones a un monigote que representa a ese granjero sorpresa y durante estas semanas los concursantes lo han tratado como si fuera real: le hablan, lo cuidan y lo llevan de un lado a otro.
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Aunque se dijo que su entrada sería en la primera semana, su ingreso se retrasó hasta este 20 de septiembre.
Las versiones más fuertes eran que ese granjero sería Adrián Marcelo y Pablo Montero.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
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¿Quién es el granjero misterioso?

El misterio finalmente se resolvió este domingo: el habitante sorpresa es Pablo Montero, quien llegó montando a caballo a La Granja.

Con el eslogan de que no viene a aprender a la granja sino que toda su vida ha sido un ranchero y sabe vivir en ese estilo de vida, Montero se integra como el misterioso granero 20.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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