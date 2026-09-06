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Martha Debayle de luto por su entrenador: Murió Einar Méndez repentinamente en el gimnasio

Descanse en paz.

Septiembre 06, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Murió entrenador de Martha Debayle.

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Hace dos días, Einar Méndez celebraba 30 años junto a su pareja, con quien tuvo tres hijas. Sin embargo, este fin de semana se confirmó su muerte repentina, mientras estaba en un gimnasio.

Se trata del entrenador de Martha Debayle, quien le dedicó un mensaje en el que confirmó que el deceso ocurrió mientras Einar se ejercitaba. Primeros reportes señalan un paro cardiaco.

“Siento una tristeza profunda al tener que compartirles que nuestro adorado @einarpro murió la tarde de ayer. Einar fue mi entrenador, pero también fue el entrenador de tantas y tantos de ustedes en el “Summer Body”, y sé lo que significó para muchos. Sé cuánto lo quisieron, cuánto las empujó, cuánto las hizo renegar, reír, esforzarse y descubrir que siempre podían un poquito más”.

“Pero antes que entrenador, Einar era esposo de Yan, su esposa durante 30 años, y papá de sus tres hijas. Y es ahí donde hoy se vuelve imposible dimensionar esta pérdida. Tenía tantos planes.
Este año iba a ver a los Miami Dolhpins.
Iba a conocer Nueva York por primera vez.
Iba a seguir entrenándonos, regañándonos, exigiéndonos.
Y hoy ya no está”.

“Seguimos todos en shock. Se fue de manera repentina, en el gimnasio, haciendo lo que más amaba: entrenar. Todo el equipo de MMKG está profundamente triste. Y pensar en el dolor de Yan y de sus hijas, parte el corazón. Porque por más que uno intente encontrarles explicación, hay cosas que simplemente no la tienen”, escribió Debayle.

“Einar adorado: Te voy a extrañar mucho. Y sé que no habrá un día en que entrene y no piense en ti.
Me voy a acordar de nuestras pláticas. De tus regaños.
De tus mensajes recordándome que ese día entrenábamos.
De las carcajadas mientras me estirabas y yo mentaba madres.
De tu manera de exigirme cuando yo ya juraba que no podía más.

Y de estos nueve años, on and off, de trabajar juntos, de compartir vida, rutinas, conversaciones y tantos momentos. Nunca imaginé que serían los últimos.

Por eso hoy, además de llorarte, quiero recordarme y recordarles que la vida es ahorita. Que hay que hacer el viaje. Decir el “te quiero”. Mandar el mensaje. Dar el abrazo. Tomar la foto. Reírse más fuerte. Y no dejar tanta vida pendiente para después.

Porque después nunca está garantizado. Gracias, Einar. Gracias por nueve años. Gracias por haber sido parte de mi vida, de la vida de Cami y de la vida de tantos. Te vamos a extrañar más de lo que hoy alcanzamos a entender. Y donde quiera que estés… ¡Gracias y no mames!

P.D. Todas las que quieran acompañar a su familia son bienvenidas.

Martha Debayle Muerte Luto
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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