Muere famoso influencer que se sometió a una cirugía de AGRANDAMIENTO de p3ne

A través de redes sociales se ha vuelto tendencia el repentino deceso del famoso influencer Igho ‘Tiny’ Ubiribo, también conocido como ‘Denisi’ o ‘Ego’. La muerte del creador de contenido ocurrió tras someterse a una cirugía de alargamiento de pene.

Portales internacionales recogen que, según una investigación judicial realizada por el Tribunal Forense del Oeste de Londres, el empresario británico de origen nigeriano, de 43 años, recibió una inyección de 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína en el miembro. El creador de contenido acudió a una clínica tailandesa para realizarse la intervención.

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En tanto, Ubiribo se hospedada en un hotel Marriott en Bangkok con su esposa, Danielle Simba Allen, cuando ocurrió el deceso.

Según la recreación de hechos, luego del procedimiento, la pareja fue a recibir un masaje y durante el mismo ‘Tiny’ se quejó de un dolor en el pecho y se desmayo dos veces.

🔴 El influencer Igho “Tiny” Ubiribo murió a los 43 años tras someterse a un procedimiento de agrandamiento de pene.



Una investigación forense realizada en Londres confirmó que la causa de la muerte fue una embolia pulmonar, provocada por la inyección de 40 ml de ácido… pic.twitter.com/q4NT922vqI — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 5, 2026

Por ello, fue trasladado en ambulancia al Hospital Sukhumvit y, al principio, pudo responder a los cuestionamientos que le hicieron, sin embargo, después ya no. La esposa contó a los médicos que a su marido le aplicaron inyecciones de relleno, pero el creador de contenido perdió el conocimiento antes de que se pudieran realizar más pruebas.

Posteriormente, médicos determinaron que había sufrido una embolia pulmonar, es decir, un coágulo que obstruye un vaso sanguíneo en los pulmones, y los trasladaron a cuidados intensivos.

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Ante la complicada situación, los doctores le practicaron reanimación cardiopulmonar durante más de 100 minutos, pero Igho falleció. La autopsia reveló la presencia del ácido hialurónico utilizado en la inyección.