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Mauricio Mancera sorprende AL HACERSE una prueba de embarazo y explica la razón médica

El conductor dejó a todos asombrados al explicar por qué se hizo el test.

Julio 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
mauricio mancera venga la alegria

Mauricio Mancera se hizo una prueba de embarazo.

Instagram

“Las pruebas de embarazo también son útiles para nosotros los hombres”.

El conductor Mauricio Mancera sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que se realizó una prueba de embarazo y tras desatar bromas y especulaciones, dio sus motivos.

Y es que el conductor de ‘Sale el Sol’ dijo que es benéfico para los hombres hacerse test de embarazo.

En un video, Mauricio dijo: “Yo sé que te estás preguntando por qué una prueba de embarazo si evidentemente no tienes ovarios ni matriz”, y añadió que “las pruebas de embarazo también son útiles para nosotros los hombres”.

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Mancera explicó que la prueba permite a los hombres conocer la salud de sus testículos, pues puede detectar la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana (hCG), misma que es producida por algunos tipos de cáncer testicular.

Al tiempo, dijo que si al hacerse la prueba resulta positiva, es importante acudir al médico para una evaluación médica.

El presentador bromeó con que le dio vergüenza pedir la prueba en la farmacia, sin embargo estaba decidido a realizar el test para revisar su salud. “Tengo 42 años… me dio pena… me salió lo provinciano”.

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Finalmente, Mauricio compartió que el resultado fue negativo: “Pues no, no estoy embarazado y, afortunadamente, la salud de mis testículos está en excelente estado”.

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Mancera también lanzó una recomendación a sus seguidores, afirmando que no deben ignorar los síntomas y acudir al médico en caso de sentir un bulto o alguna molestia:

“Si has sentido un bulto o alguna molestia, corre con el doctor más cercano, ve a tu urólogo de confianza”, concluyó.

mauricio mancera embarazo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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