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Juan Osorio destapa que JAMÁS VOLVERÍA a trabajar con Pablo Montero: “Dejarte colgado y que te gane el vicio”

Cuando le preguntaron que con quién no trabajaría, no dudó en lanzar a Montero y explicó sus razones.

Julio 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Juna Osorio explicó los motivos por los que no quiere volver a trabajar con Pablo Montero.

Instagram/Getty Images

“Me dolió mucho porque yo luché mucho porque él fuera el protagonista y me lastimó como ser humano”.

El productor Juan Osorio llegó hasta la cabina de radio del programa ‘Paul Stanley en EXA’ conducido por el mismo presentador y destapó sin pelos en la lengua con quien no volvería a trabajar.

Paul le preguntó a Juan y dudó en que revelaría el nombre del actor o actriz con el que no querría volver a los sets de television, sin embargo, y para su sorpresa, el productor lanzo el nombre de Pablo Montero.

Y es que en 2022, Juan eligió a Pablo como el protagonista de la bioserie ‘El último rey: el hijo del pueblo”, donde daba vida al fallecido Vicente Fernández.

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Durante el rodaje surgieron rumores de conflictos por las conductas de Pablo y aparentes problemas de alcoholismo, pero es hasta ahora que Osorio habla sin tapujos de lo ocurrido.

“Estoy muy lastimado, me falló, confié en él. Tú no puedes dejar responsable una serie en el último día, el último final, dejarte colgado y que te gane el vicio o la parranda, no puedes. Es una falta de respeto”, dijo el productor visiblemente afectado.
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Y añadió que “me dolió mucho porque yo luché mucho porque él fuera el protagonista y me lastimó como ser humano”.

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Al tiempo, también manifestó el nombre de una actriz con quien tampoco trabajaría. Se trata de una estrella que brilló en los 80’s y 90’s pero desde hace varios años está alejada del mundo de los espectáculos.

Se trata de Julieta Rosen, quien radica en el extranjero luego de sufrir un asalto en el que murió su chofer.

juan osorio Pablo Montero alcoholismo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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