Joan Sebastian y su paso por las telenovelas: Soñaba con besar a Lucía Méndez y lo cumplió

Aunque alguna vez confesó que la experiencia actoral no le dejó muy buen sabor de boca, Joan Sebastian se dio oportunidad de participar lo mismo en cine que en televisión. Desde el inicio de su carrera, la pantalla chica fue un aliado importante; programas de variedades y musicales requirieron siempre de su presencia para vestirse con sus éxitos.

En 1982 la pantalla grande lo requirió para interpretar una canción en la película La sangre de nuestra raza, pero fue hasta 1996 que el productor Emilio Larrosa confió en sus dotes no sólo para actuar, sino incluso para protagonizar una telenovela junto a Maribel Guardia.

En la telenovela “Tú y yo” interpretó al popular cantautor de música grupera Tomás Santillana, que vive un infierno con su esposa.

El tórrido y publicitado romance que en su momento Joan Sebastian protagonizó con Maribel Guardia, incentivó la creatividad del productor Emilio Larrosa, quien invitó a la pareja a protagonizar la telenovela Tú y yo (1996). En la historia él interpretó a Tomás Santillana, popular cantautor de música grupera, cuyas diferencias culturales con su esposa, una afamada arquitecta, hacen insoportable la relación. Las grabaciones dieron lugar a un conflicto entre los intérpretes luego de que Joan, autor del tema musical que interpretaba con su mujer, se enredó en los propios foros con la entonces incipiente actriz Arleth Terán. La consabida reacción de Maribel desató en la vida real un drama más intenso e interesante que el de la ficción misma. Esta última, por cierto, debió modificarse a tal grado que hasta del final se omitió el “y vivieron felices para siempre”. Todo dio pie a un escándalo mediático de dimensiones épicas.

De Arleth Terán quedó enamorado y comenzó a frecuentarla fuera de las grabaciones de la telenovela. “Fui una víctima de las circunstancias”, esgrimió recientemente la actriz en el programa Ventaneando. “Yo tenía 19 años y estaba trabajando día a día con un señor acostumbrado a chulear hasta las escobas. No era una persona molesta, porque era carismático, encantador. Yo no tengo absolutamente nada qué decir, se comportó como un caballero”.

Actuó con Lucía Méndez y soñaba con besarla

Su segunda y última participación como actor fue en Amor sin maquillaje (2007), minitelenovela con la que Televisa celebró 50 años de estas producciones en México, y relataba la vida de cuantos especialistas participan en este género. La protagonizó junto a Lucía Méndez, quien también marcó su retorno a los melodramas mexicanos, dejándole buen sabor de boca al público. El tema musical fue compuesto e interpretado por Joan Sebastian, quien ahí sufrió y venció los embates del cáncer por segunda ocasión.

Lucía Méndez recuerda que Joan Sebastian le confesó que soñaba con besarla, y se le cumplió en la telenovela Amor sin maquillaje.

Fue en esta faceta que tuvo más demanda dentro del género. Uno de sus temas más exitosos fue Golondrinas viajeras, para Soy tu dueña, que interpretó a dúo con Lucero, protagonista de la historia.

La telenovela Amores con trampa, producción de Emilio Larrosa, fue la última para la cual creó y entonó el tema La trampa. Se esperaba que el guerrerense alternara en la historia con Itatí Cantoral, Eduardo Yáñez Ernesto Laguardia interpretándose a sí mismo, pero su recaída de salud, en abril de 2015, se lo impidió.

En la telenovela Soy tu dueña (2010), producción de Nicandro Díaz, Joan tomó como musa a Lucero. Emilio Larrosa le pidió el tema para la telenovela Amores con trampa. Fue lo último que grabó.

La bioserie de Joan Sebastian con actuaciones de sus hijos

Alejada siete años de las telenovelas, Carla Estrada reapareció en agosto de 2016 como productora de un proyecto que generó gran expectativa: Por siempre Joan Sebastian, El Poeta del Pueblo, que -sin pretender ser una biografía- mostró en 18 capítulos algunos de los pasajes más destacados en la vida del compositor originario de Juliantla, Guerrero, que se consolidó como uno de los cantantes de música popular más queridos.

Sus hijos Julián y José Manuel le dieron vida en su etapa joven y adulta, respectivamente, acompañados de un elenco formado por Livia Brito, Martín Altomaro, Lumi Cavazos, Ernesto D’Alessio, Arcelia Ramírez, Zaide Silvia Gutiérrez, Irán Castillo, Mike Biaggio y Adalberto Parra, entre otros actores.

El recorrido abarca casi seis décadas: desde su nacimiento, su infancia y su primer disco, hasta su vida de adulto, pasando por muchos momentos en que tocó la cima del éxito, sus amores, sus dolores, los momentos difíciles, la muerte de dos de sus hijos y la lucha que sostuvo contra el cáncer por más de 16 años y finalmente le quitó la vida.

La producción grabó en locaciones donde el cantautor nació, vivió, amó y triunfo con sus canciones. También recreó los escenarios donde creció y narró cómo su infancia estuvo enmarcada por carencias, pero sus ganas de salir adelante y su pasión por la música le impidieron rendirse. Para darle mayor realismo, se emplearon accesorios y caballos que pertenecieron al también llamado El Rey de Jaripeo.

Entre las novedades con las que contó esta producción es que se pudo vivir la experiencia “second screen”, donde el espectador se convertía en cómplice de alguno de los personajes para que estos le dieran detalles de lo que sucedía en la historia.