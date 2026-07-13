Emiliano Aguilar protagoniza BRUTAL PELEA a golpes en el ‘Bélico Fest 2026’: “Les dimos en su mad*e”

“Le dimos en su madr* como se tiene que hacer. Yo no me dejo de nadie, aquí andamos”.

El pasado domingo 12 de julio, se llevó a cabo el ‘Bélico Fest 2026’, en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California. Y lejos de las participaciones musicales, el que se llevó todos los focos fue Emiliano Aguilar, quien protagonizó una brutal pelea a golpes con otro hombre.

Diversos videos del incidente circulan en redes sociales y muestran al hijo de Pepe Aguilar enfrentándose físicamente mientras el personal de seguridad del estadio intervenía para separarlos.

La pelea ocurrió en medio de la gente que se encontraba viendo el show, pues era una zona llena en la planta baja del recinto.

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Hasta ahora no se conocen las causas que originaron el enfrentamiento ni se ha confirmado la identidad del sujeto con el que se peleó.

Horas después del altercado, el intérprete de ‘Soy El Vato’ rompió el silencio.

“Qué onda, toda la gente que me apoya, los quiero un ching*. Todo está bien, no pasó nada. La neta una disculpa, ese güey desde hace como un año... que me va a hacer algo, por fin se atrevió, le dimos en su madr* como se tiene que hacer. Yo no me dejo de nadie, aquí andamos, todo bien”, declaró Aguilar en sus historias de Instagram.

Las grabaciones del pleito también dejaron al descubierto otro asunto que el cantante prefería mantener en privado. En las imágenes se observa a Aguilar tirado en el suelo y, al caérsele la gorra, queda visible la parte trasera de su cabeza con notable falta de cabello.

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El propio cantante salió al paso de las imágenes con humor. “Lo único que me cag* de esto que acaba de pasar es que estoy pelón como mi papá. Descubrieron mi secreto”, dijo en un segundo video.