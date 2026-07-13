Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Emiliano Aguilar protagoniza BRUTAL PELEA a golpes en el ‘Bélico Fest 2026’: “Les dimos en su mad*e”

La seguridad del lugar intentó separar a los involucrados que terminaron el el suelo.

Julio 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Emiliano-Aguilar.jpg

Emiliano Aguilar se agarró a golpes con otro hombre en un concierto.

Instagram

“Le dimos en su madr* como se tiene que hacer. Yo no me dejo de nadie, aquí andamos”.

El pasado domingo 12 de julio, se llevó a cabo el ‘Bélico Fest 2026’, en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California. Y lejos de las participaciones musicales, el que se llevó todos los focos fue Emiliano Aguilar, quien protagonizó una brutal pelea a golpes con otro hombre.

Diversos videos del incidente circulan en redes sociales y muestran al hijo de Pepe Aguilar enfrentándose físicamente mientras el personal de seguridad del estadio intervenía para separarlos.

La pelea ocurrió en medio de la gente que se encontraba viendo el show, pues era una zona llena en la planta baja del recinto.

TE RECOMENDAMOS: Abogado de hija de Carmen Salinas RETA A GOLPES a Emiliano Aguilar: “Dime dónde y ahí lo arreglamos todo”

Hasta ahora no se conocen las causas que originaron el enfrentamiento ni se ha confirmado la identidad del sujeto con el que se peleó.

Horas después del altercado, el intérprete de ‘Soy El Vato’ rompió el silencio.

“Qué onda, toda la gente que me apoya, los quiero un ching*. Todo está bien, no pasó nada. La neta una disculpa, ese güey desde hace como un año... que me va a hacer algo, por fin se atrevió, le dimos en su madr* como se tiene que hacer. Yo no me dejo de nadie, aquí andamos, todo bien”, declaró Aguilar en sus historias de Instagram.
Te puede interesar:
yuri la casa de los famosos yahir.jpg
Famosos
Séptimo habitante de La Casa de los Famosos: ¿Por que Yuri es la clave para saber quién es?
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
cynthia klitbo la casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Cynthia Klitbo, la terrible Tamara de “El privilegio de amar”, entra a La Casa de los Famosos 2026
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
anabel ferreira.jpg
Famosos
Anabel Ferreira por fin bajó los 16 kilos que tenía de más pero revela que padece dos nuevas enfermedades
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
gala montes beba montes (1).jpg
Famosos
Gala Montes pelea en redes sociales con su hermana Beba por una bolsa de 10 mil pesos
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
jpose eduardo derbez.jpg
Famosos
El día que José Eduardo Derbez llegó crudo a “Sabadazo": “Me revolcaba en el camerino”
Julio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
jose jose anel noreña.jpg
Famosos
Anel Noreña sospecha que José José cometió bigamia. Esto dice la ley
Julio 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
alexbisogno-.jpg
Famosos
Alex Bisogno asegura que defenderse le dio paz y advierte a excuñada que velará por la herencia de su sobrina
Julio 10, 2026
 · 
Grisel Vaca
Erika-Zaba-Mariana.jpg
Famosos
Erika Zaba le pide a Mariana Ochoa que NO HABLE DE OV7 si entra a ‘La Casa de los Famosos’
Julio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Las grabaciones del pleito también dejaron al descubierto otro asunto que el cantante prefería mantener en privado. En las imágenes se observa a Aguilar tirado en el suelo y, al caérsele la gorra, queda visible la parte trasera de su cabeza con notable falta de cabello.

NO TE VAYAS SIN LEER: Gala Montes pelea en redes sociales con su hermana Beba por una bolsa de 10 mil pesos

El propio cantante salió al paso de las imágenes con humor. “Lo único que me cag* de esto que acaba de pasar es que estoy pelón como mi papá. Descubrieron mi secreto”, dijo en un segundo video.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
marichelo tatuaje jorge dalessio.jpg
Famosos
Marichelo se arrepiente de los tatuajes que se hizo por amor a Jorge D’Alessio y empezó a borrarlos
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
belinda-urias-grupero.jpg
Famosos
Belinda Urías regresa al género regional mexicano con su programa “Más grupero”
Julio 12, 2026
 · 
Edson Vázquez
marieclaire-harp---.jpg
Famosos
"¿Quién es mejor?” es para Marie Claire Harp un sueño cumplido tras 13 años de carrera: “Se lo pedí mucho a Dios”
Julio 12, 2026
 · 
Nayib Canaán
tiorober-.jpg
Famosos
Tío Rober está listo para volar solo en gira, ahora sin su inseparable compañero El Cojo Feliz
Julio 12, 2026
 · 
Nayib Canaán
mosies arizmendi manelyk.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza aclara su relación con Manelyk González antes de entrar a La Casa de los Famosos
El quinto habitante confirmado del reality show de TelevisaUnivision aclaró su relación sentimental
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
gala montes emiliano aguilar.jpg
Famosos
Critican a Gala Montes por coquetear con Emiliano Aguilar: “Te ves mal”
La actriz y cantante ha respondido varias veces mensajes públicos de Emiliano
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
lucia mendez veronica castro.jpg
Famosos
La pelea de Verónica Castro con Lucía Méndez cuando se reunieron para “Mujeres Asesinas”
La rivalidad de las actrices comenzó en la década de los 80
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
cynthia klitbo la casa de los famosos.jpg
Famosos
Una rasuradora revelaría la identidad de la sexta habitante de La Casa de los Famosos; te decimos por qué
El reality show de TelevisaUnivision comienza el 26 de julio
Julio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores