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Esposa de Emmanuel estaría en la ETAPA FINAL de la enfermedad crónica degenerativa que padece

Un periodista reveló que Mercedes Alemán atraviesa por momentos complicados de salud y le quedaría poco tiempo de vida.

Julio 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
emmanuel esposa

Emmanuel habló como nunca del estado de salud actual de Mercedes Alemán, la madre de sus hijos.

Getty, Archivo

“Lamentablemente, Mercedes, la esposa de Emmanuel la está pasando muy mal”.

Mercedes Alemán, la esposa de Emmanuel, estaría enfrentando una delicada etapa de salud ante la enfermedad crónico degenerativa que padece desde hace años. Y es que según reportes del periodista Emilio Morales, “una fuente fidedigna” le informó que la también madre del cantante Alexander Acha, se encontraría en la etapa final de su vida.

“Lamentablemente la esposa de Emmanuel, Mercedes Alemán, nieta del expresidente Miguel Alemán, está en la etapa final porque también padece ELA… padece Esclerosis Lateral Amiotrófica y está en la etapa final”, dijo el 10 de julio en ‘Me Lo Dijo Adela’, el periodista.

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Incluso, destapó que los médicos no le daban más de un mes con vida.

“De hecho, quien me lo contó es una persona que está muy cercana a ella, no le dan ni un mes de vida. Lamentablemente, Mercedes, la esposa de Emmanuel la está pasando muy mal”, agregó.

Sin abundar, Morales reflexionó y les deseó lo mejor ante el complicado panorama a Emmanuel y sus hijos.

“Que sea lo que Dios quiera y que la pase lo menos duro posible en este proceso final de Mercedes Alemán. Le mandamos un abrazo a Emmanuel y Alexander Acha”, sentenció.

Fue en 2025, cuando los intérpretes hablaron del estado de salud de Mercedes en ‘Juego de Voces’ y se mostraron conmovidos al verla enviándoles un saludo durante la última emisión del programa.

“Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien, desde hace tiempo una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco”, dijo Alexander dirigiéndose a su padre.
“Ya no puede hablarnos como antes ni caminar a nuestro lado, acariciarnos”, agregó, “aunque esa luz en sus ojos cuando nos mira sigue intacta”.

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Aunque el intérprete no especificó cuál es la afección que tiene su mamá, él previamente reveló que Mercedes Alemán “padece una enfermedad crónico-degenerativa”.

emmanuel Alexander Acha
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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