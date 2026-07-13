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Bárbara de Regil TOMÓ CLORO por accidente y terminó en urgencias, ¿cuál es su estado de salud?

La actriz pensó que su esposo le había dejado la botella con agua.

Julio 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Bárbara de Regil

Bárbara de Regil bebió cloro por accidente.

“Como lección: el cloro siempre va con etiqueta de CLORO. La misma doctora me dijo que es muy peligroso”.

Bárbara de Regil vivió un gran susto, pues confundió una botella de cloro con agua que estaba en la cocina de su casa y la bebió. La propia actriz compartió en sus historias de Instagram que vio un recipiente junto a una cubeta y pensó que su esposo, Fernando Schoenwald, había dejado ahí agua para ella.

El envase no tenía ninguna etiqueta que advirtiera su contenido, así que Bárbara le dio un trago sin sospechar nada.

De Regil, al percatarse que había bebido cloro decidió acudir de inmediato a urgencias, pues el cloro es un producto químico que puede intoxicar a las personas y provocar lesiones en el aparto digestivo.

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La protagonista de ‘Rosario Tijeras’ actualizó a sus seguidores: “Como lección: el cloro siempre va con etiqueta de CLORO. La misma doctora me dijo que es muy peligroso”.

@barbara_deregil212

Hola soy yo otra vez , tu tda con hiperactividad y Géminis favorita

♬ sonido original - Bárbara de Regil

Más tarde, una de sus seguidoras le cuestionó sobre el diagnóstico que recibió y ante la insistencia, de Regil indicó que se le quemó la mucosa.

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Ericka Rodríguez

Pese al susto, de Regil no detalló si necesitará algún tratamiento médico adicional, aunque aseguró que ya está fuera de peligro y aprovechó la experiencia para insistir en la importancia de etiquetar correctamente los productos de limpieza en casa.

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Pasado el incidente, la actriz optó por tomar las cosas con humor y publicó un video en TikTok usando un meme viral en el que un joven le cuenta a su mamá que bebió cloro y le pregunta si se va a morir, mientras ella le responde ofreciéndole un elote, acompañando el clip con la frase “Siempre me gustó este meme. Nunca pensé que lo fuera a vivir”.

Bárbara de Regil cloro
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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