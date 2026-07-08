Muere Ella Laboriel, pionera del rock mexicano y hermana de Johnny Laboriel

“Ella dejó huella con su voz, su presencia y una trayectoria marcada por la música, el jazz, el blues, el cine y la televisión”.

El mundo del espectáculo está de luto tras el fallecimiento de Ella Laboriel, actriz y cantante reconocida como una de las primeras mujeres en el rock mexicano.

Diversos comunicadores han confirmado el deceso de Esperanza Laboriel López, quien perdió la vida a los 77 años.

“Lamento informar el fallecimiento de la cantante y actriz mexicana Ella Laboriel, cuyo nombre completo era Esperanza Laboriel López, a los 77 años de edad”. En el mismo mensaje, el periodista Raúl Gutiérrez informó que Ella también era hermana del cantante Johnny Laboriel.

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🕊️ Lamento informar el fallecimiento de la cantante y actriz mexicana Ella Laboriel, cuyo nombre completo era Esperanza Laboriel López, a los 77 años de edad. 💔



Ella Laboriel fue hermana del también cantante Johnny Laboriel. Descanse en paz. 🤍🕯️ pic.twitter.com/w1G9Le3E3c — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) July 8, 2026

Por su parte, la periodista Matilde Obregón también se despidió de la artista en redes sociales.

“El mundo del espectáculo despide con tristeza a Ella Laboriel, cantante y actriz mexicana, hermana del inolvidable Johnny Laboriel. Ella dejó huella con su voz, su presencia y una trayectoria marcada por la música, el jazz, el blues, el cine y la televisión”, señaló.

Ella nació el 28 de marzo de 1949 en la ciudad de México y participo en cinta como ‘Blue Demon destructor de espías’ (1968), telenovelas como ‘En carne propia’ (1990) y ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ (1988).

Su familia siempre ha estado influida por la música: es hija de Juan José Laboriel y Francisca López de Laboriel, y hermana de músicos reconocidos como Johnny Laboriel y Abe Laboriel.

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Con el Trío ‘Las Yolis’, Ella fue de las primeras mujeres en abrirse paso en un género dominado por hombres.

Descanse en paz.