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Muere Ella Laboriel, pionera del rock mexicano y hermana de Johnny Laboriel

Muchos famosos han mostrado su tristeza por su partida.

Julio 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Ella Laboriel perdió la vida a los 77 años.

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“Ella dejó huella con su voz, su presencia y una trayectoria marcada por la música, el jazz, el blues, el cine y la televisión”.

El mundo del espectáculo está de luto tras el fallecimiento de Ella Laboriel, actriz y cantante reconocida como una de las primeras mujeres en el rock mexicano.

Diversos comunicadores han confirmado el deceso de Esperanza Laboriel López, quien perdió la vida a los 77 años.

“Lamento informar el fallecimiento de la cantante y actriz mexicana Ella Laboriel, cuyo nombre completo era Esperanza Laboriel López, a los 77 años de edad”. En el mismo mensaje, el periodista Raúl Gutiérrez informó que Ella también era hermana del cantante Johnny Laboriel.

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Por su parte, la periodista Matilde Obregón también se despidió de la artista en redes sociales.

“El mundo del espectáculo despide con tristeza a Ella Laboriel, cantante y actriz mexicana, hermana del inolvidable Johnny Laboriel. Ella dejó huella con su voz, su presencia y una trayectoria marcada por la música, el jazz, el blues, el cine y la televisión”, señaló.

Ella nació el 28 de marzo de 1949 en la ciudad de México y participo en cinta como ‘Blue Demon destructor de espías’ (1968), telenovelas como ‘En carne propia’ (1990) y ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ (1988).

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Su familia siempre ha estado influida por la música: es hija de Juan José Laboriel y Francisca López de Laboriel, y hermana de músicos reconocidos como Johnny Laboriel y Abe Laboriel.

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Con el Trío ‘Las Yolis’, Ella fue de las primeras mujeres en abrirse paso en un género dominado por hombres.

Descanse en paz.

Johnny Laboriel Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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