Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

El reality que Yahir sí ganó: se quedó sin pantalones pero con 6 mdp

Esta es la historia del concurso de canto en el que Yahir ganó, además del dinero, un auto y un departamento

Octubre 02, 2026 • 
Alejandro Flores
yahir reality.jpg

Yahir Othón Parra

Captura Youtube

Yahir tuvo un arranque de carrera impulsado por los realties.

El cantante fue parte de la primera generación de La Academia, proyecto de concurso de canto que buscó talento amateur para lanzarlo al estrellato.
Durante dos décadas, ha sido el reality estelar de Azteca, con periodos intermitentes; pero sin duda fue la primera generación la que tuvo mayor éxito y popularidad.
Y en esa generación estaba Yahir Othón Parra, de Hermosillo, Sonora.
El cantante se consolidó como un favorito (igual que lo era en La Casa de los Famosos hasta que el público decidió que saliera este jueves 1 de septiembre) pero no le alcanzó para ganar. La que se llevó el primer lugar fue Myriam Montemayor.

Sin embargo, tuvo una segunda oportunidad cuando se produjo “Desafío de estrellas”, que reunió a los mejores de aquellas primeras generaciones.
Y en ese concurso Yahir ganó.
TE RECOMENDAMOS: Un granjero traga tierra a propósito y otro se pelea con Pimpi mientras Bebeshita se salva en La Granja VIP

Así fue el reality donde Yahir ganó

En la final se enfrentó a Erika, Estrella, Myriam y Nadia. El concierto de aquel cierre se realizó en Monterrey y cuando Alan Tacher, el conductor, mencionó su nombre, el escenario se hizo un caos.

El turbulento final de Jesse y Joy

Todo lo que han dicho los hermanos Jesse y Joy Huerta sobre su separación

jesse y joy.jpg
Famosos
Jesse plantó a Joy por una razón oculta y su esposa Mónica la revela: “La verdad siempre sale”
Mónica León salió en defensa de Jesse, quien ha sido duramente criticado por la manera en que se ha comportado durante la separación del dueto
Septiembre 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Explotan RECLAMOS contra Jesse: "¿Tenías que hacer llorar a tu hermana Joy para hacerte solista?”
Septiembre 23, 2026
Famosos
Jesse & Joy continúa: Joy Huerta anuncia que ella sí honrará su carrera pese ausencia de Jesse
Septiembre 22, 2026
Famosos
‘Jesse & Joy’ anuncia SU RETIRO tras 21 años juntos: ”necesito una pausa”; ¿qué les pasó?
Septiembre 15, 2026
Famosos
¿Quién es el dueño de la marca Jesse y Joy?
Septiembre 25, 2026
jesse y joy.jpg
Famosos
¡Peor que Luisito Rey! El papá de Jesse y Joy no les daba ni para una quesadilla en las giras
Octubre 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
Jesse-Joy-papá.jpg
Famosos
Jesse y Joy se sinceran como nunca: su padre, un pastor evangélico, “nos tenía asfixiados a los dos”
Septiembre 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez

Víctor y Raúl encabezaron una andanada contra Yahir para quitarle los pantalones mientras el público gritaba y Tacher se desgañitaba para hacerse escuchar:

“Yahir es el ganador de los 6 millones de pesos ¿dónde está el cheque? Traigan el cheque ¿dónde está?”, dice Tacher.

Pero no solamente fue el dinero, también ganó un automóvil y una casa totalmente amueblada.

Yahir dio un discurso patriota y musical:

“Lo que queremos es seguir haciendo rolas por la música de México”.

Yahir La Academia La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
geraldinegalvan-.jpg
Famosos
Geraldine Galván encontró su propia belleza gracias a la maternidad y a su personaje en “Cuando fui bonita”
Octubre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
timbiricheernesto laguardi aldo rendon.jpg
Famosos
Ernesto Laguardia no perdona a Aldo Rendón y sostiene lo que le dijo dentro de La Casa de los Famosos
Octubre 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
La-Granja.jpg
Famosos
¡Tremenda traición a ‘La Bebeshita’! Manelyk y ‘Kunno’ SE BAÑARON con’ Kevyn Bicolor’; Azalia los acusó
Octubre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Manuel-Masalva.jpg
Famosos
Actor de la serie ‘Narcos’ habla por primera vez de LA AMPUTACIÓN que sufrió en sus vacaciones en Dubái
Octubre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gala-Montes.jpg
Famosos
Gala Montes confiesa que quiso tener su propio ‘MOMENTO BRITNEY’ y raparse ante la incredulidad de todos
La polémica Gala reveló por qué agarró la máquina rasuradora y eliminó una buena parte de su cabello.
Octubre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
jessejoy-.jpg
Famosos
10 puntos que marcan el conflicto familiar y profesional de Jesse & Joy
Una pausa inesperada, lágrimas y viejas diferencias ponen en duda el futuro de los hermanos dentro y fuera del escenario
Octubre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Karina-Torres.jpg
Famosos
Así luce el centro de rehabilitación donde estuvo Karina Torres INTERNADA para dejar las adicciones
Tras 6 años de haber salido del llamado anexo, ‘La Licenciada’ está en la final y a un paso de poder levantarse como ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’.
Octubre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Otto-Sirgo.jpg
Famosos
Destapan los últimos días de Otto Sirgo y SUS DESEOS de que sus cenizas se esparzan en el ‘Popocatépetl’
La hija de Otto Sirgo compartió cómo planean cumplir la última voluntad del actor y la tristeza que lo invadió antes de partir.
Octubre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez