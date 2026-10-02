El reality que Yahir sí ganó: se quedó sin pantalones pero con 6 mdp

Yahir tuvo un arranque de carrera impulsado por los realties.

El cantante fue parte de la primera generación de La Academia, proyecto de concurso de canto que buscó talento amateur para lanzarlo al estrellato.

Durante dos décadas, ha sido el reality estelar de Azteca, con periodos intermitentes; pero sin duda fue la primera generación la que tuvo mayor éxito y popularidad.

Y en esa generación estaba Yahir Othón Parra, de Hermosillo, Sonora.

El cantante se consolidó como un favorito (igual que lo era en La Casa de los Famosos hasta que el público decidió que saliera este jueves 1 de septiembre) pero no le alcanzó para ganar. La que se llevó el primer lugar fue Myriam Montemayor.

Sin embargo, tuvo una segunda oportunidad cuando se produjo “Desafío de estrellas”, que reunió a los mejores de aquellas primeras generaciones.

Y en ese concurso Yahir ganó.

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Así fue el reality donde Yahir ganó

En la final se enfrentó a Erika, Estrella, Myriam y Nadia. El concierto de aquel cierre se realizó en Monterrey y cuando Alan Tacher, el conductor, mencionó su nombre, el escenario se hizo un caos.

Víctor y Raúl encabezaron una andanada contra Yahir para quitarle los pantalones mientras el público gritaba y Tacher se desgañitaba para hacerse escuchar:

“Yahir es el ganador de los 6 millones de pesos ¿dónde está el cheque? Traigan el cheque ¿dónde está?”, dice Tacher.

Pero no solamente fue el dinero, también ganó un automóvil y una casa totalmente amueblada.

Yahir dio un discurso patriota y musical: