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Un granjero traga tierra a propósito y otro se pelea con Pimpi mientras Bebeshita se salva en La Granja VIP

El reto de salvación de La Granja VIP se puso intenso por el drama que vive la Bebeshita

Octubre 01, 2026 • 
Alejandro Flores
la granja vip salvación 1 de octubre.jpg

Salvación en La Granja VIP

Instagram LG VIP

El triángulo dramático de Bebeshita con Kevyn Bicolor y Manelyk afectó la dinámica de salvación este 1 de octubre.

Bebeshita asegura que está enamorada de Kevyn, quien ha dicho que le gusta pero no son novios. Y este viernes, cometió la travesura de meterse a bañar con Manelyk.
La nominación de esta semana fue con parejas y los granjeros llegaron divididos en estas duplas:

  1. Natalia y Azalia
  2. Manelyk y Kunno
  3. Bebeshita y Julio Camejo

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Como cada semana, se llevó a cabo la dinámica de “Echar tierra”, en la que los granjeros no nominados eligen a una pareja para, literalmente, echarles tierra.
Uno que fue peculiar fue Kevyn, quien decidió echarle tierra a Manelyk y Kunno pero antes de hacerlo, se puso a comer la tierra a puños.

“Ay perdón, pensé que era chocolate”, dijo Kevyn dando a entender que fue una especie de broma

Al final, la pareja con más tierra queda sin posibilidad de participar en el reto de salvación.

¿Quién le echó tierra a cada pareja nominada?

  • Natalia y Azalia

Niurka le echó tierra a Natalia porque consideró que es una “máquina que habla sin transmitir nada”.
Pablo le echó tierra a Natalia por tener una cuenta pendiente.

  • Manelyk y Kunno

Rafa Mercadante les echó tierra “por respeto” pues los considera competidores fuertes.
Kevyn Bicolor se fue sobre ellos: “Lo hago porque esta noche nadie los va a nominar”, aseguró.
Pimpi les echó tierra porque dijo que a Kunno le faltó humildad. Tras una larga discusión, explotaron los insultos y Pimpi terminó por decirles: “Me caen gordos”
Ivonne Montero los acusó de haber sido violentos por su broma en contra de Bebeshita

  • Bebshita y Julio Camejo

El Mono Osuna se fue contra La Bebeshita por considerar que “romance” con Kevyn Bicolor es una farsa.

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¿Quién se salvó este 1 de octubre?

El reto de salvación quedó entonces entre las parejas de Julio Camejo y Bebeshita, y Azalia y Natalia.
Tras ganar el concurso en el que tenían que ejecutar un reto de habilidad física, Bebeshita y Camejo volvieron a la granja como los salvados de esta semana.
Los nominados para este fin de semana son:
Azalia Ojeda
Natalia Alcocer
Kenny
Fernando
Manelyk
Kunno

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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