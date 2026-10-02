Un granjero traga tierra a propósito y otro se pelea con Pimpi mientras Bebeshita se salva en La Granja VIP

El triángulo dramático de Bebeshita con Kevyn Bicolor y Manelyk afectó la dinámica de salvación este 1 de octubre.
Bebeshita asegura que está enamorada de Kevyn, quien ha dicho que le gusta pero no son novios. Y este viernes, cometió la travesura de meterse a bañar con Manelyk.
La nominación de esta semana fue con parejas y los granjeros llegaron divididos en estas duplas:
- Natalia y Azalia
- Manelyk y Kunno
- Bebeshita y Julio Camejo
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Como cada semana, se llevó a cabo la dinámica de “Echar tierra”, en la que los granjeros no nominados eligen a una pareja para, literalmente, echarles tierra.
Uno que fue peculiar fue Kevyn, quien decidió echarle tierra a Manelyk y Kunno pero antes de hacerlo, se puso a comer la tierra a puños.
“Ay perdón, pensé que era chocolate”, dijo Kevyn dando a entender que fue una especie de broma
Al final, la pareja con más tierra queda sin posibilidad de participar en el reto de salvación.
¿Quién le echó tierra a cada pareja nominada?
- Natalia y Azalia
Niurka le echó tierra a Natalia porque consideró que es una “máquina que habla sin transmitir nada”.
Pablo le echó tierra a Natalia por tener una cuenta pendiente.
- Manelyk y Kunno
Rafa Mercadante les echó tierra “por respeto” pues los considera competidores fuertes.
Kevyn Bicolor se fue sobre ellos: “Lo hago porque esta noche nadie los va a nominar”, aseguró.
Pimpi les echó tierra porque dijo que a Kunno le faltó humildad. Tras una larga discusión, explotaron los insultos y Pimpi terminó por decirles: “Me caen gordos”
Ivonne Montero los acusó de haber sido violentos por su broma en contra de Bebeshita
- Bebshita y Julio Camejo
El Mono Osuna se fue contra La Bebeshita por considerar que “romance” con Kevyn Bicolor es una farsa.
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¿Quién se salvó este 1 de octubre?
El reto de salvación quedó entonces entre las parejas de Julio Camejo y Bebeshita, y Azalia y Natalia.
Tras ganar el concurso en el que tenían que ejecutar un reto de habilidad física, Bebeshita y Camejo volvieron a la granja como los salvados de esta semana.
Los nominados para este fin de semana son:
Azalia Ojeda
Natalia Alcocer
Kenny
Fernando
Manelyk
Kunno