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Ernesto Laguardia presenta a su “Editor” tras salir séptimo finalista de La Casa de los Famosos México

Quien se lleva la mención honorífica de la cuarta temporada es el equipo de redes sociales de “Erny”.

Octubre 01, 2026 • 
MrPepe Rivero
ernesto-laguardia-editor.jpg

Ernesto Laguardia y su editor

Instagram

Ernesto Laguardia fue un jugador destacado en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, pero mientras estaba recluído, en sus redes sociales se generó gran movimiento por los videos que publicaba su “editor”.

Algunos decían que el “editor” era quien mantenía vigente a Ernesto en la competencia, y ya le piden que le aumente el sueldo por su estupendo trabajo durante los dos meses de concurso.

Así que, al salir, Ernesto Laguardia se enteró del gran papel de su “editor”, y ya lo presentó orgulloso en Instagram:

“Llegó el momento. quiero presentarles y reconocer el gran trabajo de @fernando_vr_, el “Editor” y Community Managercuya creatividad y visión fueron fundamentales para que se divirtieran durante mi participación en @lacasafamososmx. Gracias por ser parte de mi equipo Fer, la estrategia que planeamos antes de entrar a la casa funcionó y de qué manera ¡Hoy gracias a ustedes público hermoso soy el Rey de las Redes !”.

¿Por qué se hizo famoso el editor de Ernesto Laguardia?

Durante la cuarta temporada, si bien Ernesto Laguardia no generaba conflictos ni controversias con sus compañeros, salvo en los domingos de eliminación y algunas excepciones, el editor de las redes sociales echaba mano de su creatividad para lograr clips divertidos.

Aprovechaba cualquier momento de Ernesto dentro de La Casa de los Famosos México, por minúsculo que fuera, y lo transformaba en un video divertido con música, memes y sarcasmo.

Ernesto Laguardia se sorprendió al quedar como séptimo finalista de la Casa de los Famosos México, pero después reconoció lo mucho que le sirvió la experiencia, en lo personal y lo profesional.

Ernesto Laguardia La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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