Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Reportan que Lucha Villa fue hospitalizada y aunque volvió a su casa, ESTÁ DELICADA de salud

Lucha Villa enfrenta problemas en las vías respiratorias y tiene una condición vulnerable.

Octubre 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Lucha-Villa.jpg

Lucha Villa, se cumplen casi 30 años de la liposucción que le costó la carrera.

Instagram

“Me llegó información hace un par de días de que (Lucha Villa) no estaba bien de salud”.

Lucha Villa volvió a acaparar titulares luego de que se dio a conocer que hace unos días estuvo hospitalizada. La intérprete, conocida como ‘La Grandota de Chihuahua’, enfrentó recientemente problemas pulmonares y fue atendida por especialistas en San Luis Potosí, donde reside.

La noticia de su delicado estado fue dado a conocer por el periodista Emilio Morales, quien desveló que la cantante de rancheras presentó complicaciones en las vías respiratorias y los pulmones, lo que desencadenó en una hospitalización.

TE RECOMENDAMOS: Lucha Villa y la liposucción que terminó EN TRAGEDIA hace casi 30 años

“Me llegó información hace un par de días de que (Lucha Villa) no estaba bien de salud, que tenía problemas, específicamente, en las vías respiratorias, que tenía problemas en los pulmones”, dijo Morales.

Villa permaneció internada un par de días y luego fue dada de alta, aunque los médicos la mantienen en observación constante en su domicilio con la finalidad de monitorear su evolución, según contó el comunicador.

El reporte de la salud de Lucha causó conmoción, principalmente porque en noviembre la artista celebrará su 90 aniversario de vida.

Te puede interesar:
ernesto laguardia hoy.jpg
Famosos
Ernesto Laguardia considera que su salida del programa “Hoy” fue injusta y acusa a una productora
Septiembre 21, 2026
pleitos en la granja vip.jpg
Famosos
3 salvajes peleas sacuden La Granja VIP; se dijeron: “poco hombre”, “misógino”, “si la vio d4snuda, se calla”
Septiembre 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
ALEKS SYNTEK (4).jpg
Famosos
Aleks Syntek se le escapa a su esposa e hijos para decir que es un “pobre pianista” y lo quieren volver loco
Septiembre 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
segunda eliminación de la granja.jpg
Famosos
¿A quién eliminaron en la segunda semana de La Granja VIP y por qué dijo que fue una experiencia horrible?
Septiembre 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
ernesto-cynthia-casa-famosos.jpg
Famosos
¿Quién fue el penúltimo ELIMINADO de La Casa de los Famosos México 2026? Ernesto o Cynthia
Septiembre 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero
anadela.jpg
Famosos
¿Qué fue de Anadela, la novia de Ernesto Laguardia que era maga y se quemó en vivo en televisión?
Septiembre 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
cumple-victoria-0.jpg
Famosos
Todas las FOTOS del cumpleaños 2 de Victoria, la hija de Paul Stanley y Joely Bernat
Septiembre 20, 2026
 · 
Edson Vázquez
fabianrobles.jpg
Famosos
Fabián Robles brilla como papá de gemelos y en su regreso a las telenovelas como curandero en “El renacer de Luna”
Septiembre 20, 2026
 · 
Grisel Vaca

NO TE VAYAS SIN LEER: Buscan al nieto de Lucha Villa, está DESAPARECIDO y ya emiten su ficha de localización

Hasta el momento, su familia no ha emitido comunicación oficial, aunque se sabe que la intérprete de ‘Ya no me interesas’ y ‘Amanecí en tus brazos’ continúa bajo cuidados médicos.

lucha villa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
finalistas---.jpg
Famosos
¡Sorpresa por el SEXTO finalista de La Casa de los Famosos México 2026
Octubre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
la granja vip salvación 1 de octubre.jpg
Famosos
Un granjero traga tierra a propósito y otro se pelea con Pimpi mientras Bebeshita se salva en La Granja VIP
Octubre 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
BEBESHITA.jpg
Famosos
Ahora ama a Kevyn pero Bebeshita antes se enamoró de Lapizito, Brandon, Oskarín, Romeh, Clovis
Octubre 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
ernesto-laguardia-editor.jpg
Famosos
Ernesto Laguardia presenta a su “Editor” tras salir séptimo finalista de La Casa de los Famosos México
Octubre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
taina pimentel lupillo rivera.jpg
Famosos
¡Lupillo Rivera es un infiel con varias! Taina Pimentel ventila secretos de su ex
En su perfil de Instagram, Taina se dice dispuesta a contestar todas las preguntas de sus seguidores
Octubre 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
geraldinegalvan-.jpg
Famosos
Geraldine Galván encontró su propia belleza gracias a la maternidad y a su personaje en “Cuando fui bonita”
Tras años de cuestionarse por los estándares de la industria, aprendió que no necesita cambiar para sentirse suficiente.
Octubre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
timbiricheernesto laguardi aldo rendon.jpg
Famosos
Ernesto Laguardia no perdona a Aldo Rendón y sostiene lo que le dijo dentro de La Casa de los Famosos
El conflicto entre Ernesto y Aldo comenzó con un posicionamiento pero sigue ahora que ambos están fuera
Octubre 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
La-Granja.jpg
Famosos
¡Tremenda traición a ‘La Bebeshita’! Manelyk y ‘Kunno’ SE BAÑARON con’ Kevyn Bicolor’; Azalia los acusó
Tras el shippeo de ‘La Bebeshita’ y Kevyn, su grupo de amigos le jugó mal y estalló una bomba en ‘La Granja VIP’.
Octubre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez