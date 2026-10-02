Reportan que Lucha Villa fue hospitalizada y aunque volvió a su casa, ESTÁ DELICADA de salud

“Me llegó información hace un par de días de que (Lucha Villa) no estaba bien de salud”.

Lucha Villa volvió a acaparar titulares luego de que se dio a conocer que hace unos días estuvo hospitalizada. La intérprete, conocida como ‘La Grandota de Chihuahua’, enfrentó recientemente problemas pulmonares y fue atendida por especialistas en San Luis Potosí, donde reside.

La noticia de su delicado estado fue dado a conocer por el periodista Emilio Morales, quien desveló que la cantante de rancheras presentó complicaciones en las vías respiratorias y los pulmones, lo que desencadenó en una hospitalización.

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“Me llegó información hace un par de días de que (Lucha Villa) no estaba bien de salud, que tenía problemas, específicamente, en las vías respiratorias, que tenía problemas en los pulmones”, dijo Morales.

Villa permaneció internada un par de días y luego fue dada de alta, aunque los médicos la mantienen en observación constante en su domicilio con la finalidad de monitorear su evolución, según contó el comunicador.

El reporte de la salud de Lucha causó conmoción, principalmente porque en noviembre la artista celebrará su 90 aniversario de vida.

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Hasta el momento, su familia no ha emitido comunicación oficial, aunque se sabe que la intérprete de ‘Ya no me interesas’ y ‘Amanecí en tus brazos’ continúa bajo cuidados médicos.