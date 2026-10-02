¡Sorpresa por el SEXTO finalista de La Casa de los Famosos México 2026

Memo Schutz se sorprendió igual que la mayoría del público. Él está en la final del domingo de La Casa de los Famosos México mientras que Karina Torres y Yahir quedaron en el momento cumbre de la gala de eliminación.

Mariana Ochoa, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz fueron los primeros en volver a La Casa de los Famosos México 2026, luego de que Galilea Montijo los nombró, conforme a los votos del público.

El SEXTO finalista de La Casa de los Famosos México fue YAHIR

Karina Torres regresó con sus compañeros, luego de una velada de emociones y sorpresas, que nadie imaginó.

Así regresaron a La Casa los cinco finalistas:

La primera en volver fue Gema Garoa, seguido de Memo Schutz

Ese Pérez logró su entrada a la gran final... Seguido de Mariana Ochoa