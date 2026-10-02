Ahora ama a Kevyn pero Bebeshita antes se enamoró de Lapizito, Brandon, Oskarín, Romeh, Clovis

De pronto, sin decir agua va, Bebshita le declaró su amor a Kevyn Bicolor dentro de La Granja VIP.

La intención romántica de Bebeshita tomó por sorpresa incluso a Bicolor, quien hasta ahora no había hecho sino esforzarse en hacer bromas y sketches cómicos dentro de La Granja VIP.

La Bebeshita comenzó por coquetearle a Kevyn y en un día ya se decía enamorada, o por lo menos con ganas de tener “algo serio”, más allá del show en el reality.

Su corazón, sin embargo, se rompió en mi pedazos cuando se enteró que Kevyn se metió a bañar junto con Manelyk, una de sus mejores amigas.

El melodrama que ha montado, sin embargo, no convence a todos los televidentes. Algunos expertos en realities han notado que este repentino enamoramiento es una constante cada vez que Bebeshita concursa en un reality show.

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Te recordamos aquí cada uno de sus enamoramientos.

Lapizito (Fredy Ordaz)

Se conocieron en Enamorándonos, de Azteca, donde se convirtieron en una de las parejas más seguidas en el reality. Sin embargo, el televidente pudo ver en tiempo real cómo se separaron debido a una infidelidad de Lapizito.

Brandon Castañeda (de los Wapayasos)

Fue una de las relaciones más importantes y serias de la influencer. Juntos participaron además en proyectos como Las estrellas bailan en hoy, donde capturaron la atención del televidente.

Oskarin (Los Destrampados)

En “Enamorándonos”, Bebeshita tuvo incluso un portal con Oskarin, es decir, una dinámica en la que coquetearon y se hicieron preguntas personales para conocerse y enamorarse.

Aristeo Cázares

Ambos participaron en MasterChef de 2022 y desde entonces La Bebeshita se obsesionó con lograr su amor.

Lo persiguió durante varios meses e incluso le llevó serenata cuando Aristeo salió eliminado de Exatlón... pero ni el mariachi logró que la influencer enamorara a Cázares.

Rodrigo Romeh

En La Casa de los Famosos producida por Telemundo, Bebeshita desarrolló una larga historia de romance con Romeh, a pesar de que él siempre manifestó que su interés romántico estaba en otra participante, Alana.

Clovis Nienow

En ese mismo reality de Telemundo, Bebeshita coqueteó con Clovis, con quien incluso llegó a dormir en la misma cama. Pero como suele suceder con todos los enamoramientos de Bebeshita en realities, ese amor se acabó cuando salieron de La Casa y solo sirvió para “dar contenido”.