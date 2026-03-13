¿Ángel Muñoz maltrata a hijos de Ana Bárbara? Niñeras confirman lo que dijo José Emilio Levy sobre CASTIGOS

Este jueves 12 de marzo de 2026, Katty y Martha, niñeras de los hijos de Ana Bárbara durante más de 18 años acusaron a Ángel Muñoz de “hostigamiento”, además de confirmar que renunciaron a su trabajo ante los maltratos de la pareja de la cantante contra los hijos de ella.

“Incluyendo la instalación de cámaras en sus habitaciones y episodios de maltrato verbal, insultos y castigos. Al negarnos a participar, mentir o permanecer en silencio, presentamos nuestra renuncia, lo que provocó ira, hostigamiento e intimidación por parte del Sr. Muñoz”.

Por si fuera poco, las niñeras relataron un episodio en el que, el 20 de diciembre de 2025, fueron agredidas por el hijo menor de Ana Bárbara, que tuvo con Reyli Barba, afuérenlara de un restaurante. “La policía llegó de inmediato y el informe oficial confirma que nosotras no iniciamos la agresión, como falsamente se ha declarado”.

Katty y Martha reiteraron que durante cinco años han sido objeto de amenazas, intimidación y acusaciones difamatorias que han dañado su reputación. Sin embargo, invitaron a Ángel a presentar pruebas de cualquier acusación, “en lugar de acosarnos y difamarnos”.

Además, ante el temor por su seguridad, responsabilizan a Muñoz y a Altagracia Ugalde (nombre real de Ana Bárbara) “de cualquier daño físico, intimidación o represalia” que pudiera ocurrir en EEU o en México.

Las acusaciones de presunto maltrato contra hijos de Ana Bárbara, por parte de Ángel Muñoz, ya existían: José Emilio Fernández Levy lo había dicho.

Hace varios meses, el hijo de la fallecida Mariana Levy, que fue criado por Ana Bárbara, dijo en entrevista con Inés Moreno: “Sí hay cosas donde se prueba el trato de Ángel a mis hermanos, de la forma en cómo le hablaba a Chema. Le hablaba muy mal, no es algo que me contara, es algo que yo lo viví y a mí me impactaba.

“Cada vez que iba a los Ángeles y Ángel se ponía medio loco y les ponía castigos tipo militar”.

José Emilio estaba seguro de los señalamientos. Sin embargo, Ángel Muñoz, a través de su abogado Guillermo Pous, amagó con demandarlo... Aún así, el joven no se retractó:

“Yo no le temo a ninguna amenaza, no me da miedo porque yo estoy seguro de que lo que estoy diciendo es verdad y que no hay ninguna mentira y que me metan las demandas que quieran porque no van a proceder”

“Se me hace una injusticia que me vayan a demandar por decir la verdad. Si mi hermano me dice ‘vamos con todo’, órale a demandar a Ángel yo encantado de apoyarlo y ayudarlo”.

“Yo creo que en algún momento mi hermano sí estuvo en peligro, para que mi papá fuera por él a Los Ángeles, lo rescatara, algo tuvo que haber pasado bastante grave”, dijo José Emilio, quien también habló de los presuntos maltratos en El Gordo Y La Flaca

La mamá de Ana Bárbara también había acusado los presuntos maltratos de Ángel Muñoz

Fue en abril de 2024 cuando la señora Ma. De Lourdes Motta, madre de Ana Bárbara, emitió un comunicado en el que hablaba de los maltratos contra sus nietos por parte del marido de la cantante.