Hijo de Erika Buenfil revela MALTRATO infantil de su nana y bullying escolar: “he vivido cosas muy difíciles”

“Nunca me defendí, fue un error y una ventaja hacia mí”.

El hijo de la actriz Erika Buenfil, Nicolás, tuvo un reciente encuentro con la prensa y ahí dejó asombrados a los reporteros, pues reveló que cuando era niño fue víctima de maltrato por parte de su nana. También se sinceró sobre el acoso escolar que vivió.

El joven narró que su niñera lo trataba “como un soldadito” y le jalaba las orejas, sin embargo, nunca le contó a su mamá, pues “para mí eso era lo normal, nunca diferencié qué era lo bueno y qué era lo malo”.

Añadió que “me trataba como a un soldadito, me llegó a jalar de las orejas, fue una situación bastante difícil y yo nunca se lo dije a mi mamá tampoco, estaba muy chiquito...y pues fue hasta el último, literalmente ya grande que dije viví eso y estuvo bien feo”.

Nicolás, quien estaba al cuidado de su nana mientras su mamá trabajaba, indicó que también fue víctima de acoso escolar, por lo que tuvo que enfrentar burlas recurrentes.

“He tenido situaciones muy incómodas en mi vida, un poco de maltrato de chiquito, de una nanita, bullying, he vivido cosas muy difíciles que he aprendido a pasar solo”, compartió.

Además, expresó que nunca se defendió y buscó ganarse el respeto de sus compañeros, logrando eventualmente su objetivo.

“Me gusta aventarme yo solo. De chiquito en la escuela, era típico de molestones y ya, nunca fue de golpes gracias a Dios, pero sí eran ching* quedito. Me decían que era raro, que era diferente o cosas así, del trabajo de mi mamá incluso”.

Y continuó: “Nunca me defendí, fue un error y una ventaja hacia mí, en lugar de defenderme traté de cambiarlos, de ganarme su respeto, de decir: ‘OK, me estás molestando por algo’, y a final de cuentas terminé lográndolo”, concluyó.

Nicolás no abundó sobre la reacción de su madre al enterarse de la violencia que enfrentó cuando era niño.

