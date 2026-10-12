Ex de Sofía Vergara le reprocha que “LE NEGABA ABRAZOS” y lo ridiculizó por su perro de apoyo emocional

“Recuerden algo chicos, cuando traten con narcisistas, no importa cuánto hagas por ellos igual estarán resentidos por eso y nada de lo que hagas será suficiente”.

El día de mañana saldrá a la venta el nuevo libro de Joe Manganiello, el exesposo de Sofía Vergara y en él, el actor reveló detalles de su matrimonio.

Según extractos difundidos por ‘People’ el intérprete afirmó que sus problemas de salud deterioraron y causaron un distanciamiento emocional con la colombiana.

Manganiello relató que una enfermedad presuntamente autoinmune, que requirió varias cirugías, afectó su bienestar físico y psicológico. Durante ese periodo enfrentó pensamientos suicidas y encontró apoyo emocional en su perrita ‘Bubbles’, cuyo cuidado le devolvió un sentido de propósito.

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También contradijo las declaraciones de Sofía sobre su separación.

Y es que mientras la estrella de ‘Griselda’ sostuvo que sus diferencias respecto a tener hijos fueron determinantes, Joe indica que él ya había renunciado a la paternidad ante su complicado panorama de salud.

Además, expresó que Vergara le negaba sus abrazos mientras él luchaba contra la enfermedad y la acusó también de “ridiculizarlo” con la perrita chihuahua.

Las declaraciones en las que expone su versión de los hechos dejó entrever una presunta falta de sensibilidad por parte de su entonces esposa y han despertado nuevas reacciones en el entorno de la actriz.

Tras difundirse estos fragmentos, Manolo González Vergara, hijo de la colombiana, publicó mensajes en Instagram sobre las conductas narcisistas, que posteriormente fueron compartidos por su madre, aunque ninguno mencionó directamente al actor.

“Recuerden algo chicos, cuando traten con narcisistas, no importa cuánto hagas por ellos igual estarán resentidos por eso y nada de lo que hagas será suficiente”, decía la publicación de Manolo.

“Ellos siempre te van a pintar como el malo”, escribió junto a una lista de características que, según él, identifican este tipo de comportamiento.

La pareja contrajo matrimonio en noviembre de 2015, anunció su separación en julio de 2023 y formalizó su divorcio en febrero de 2024.

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Actualmente, Manganiello asegura encontrarse recuperado, sin síntomas y sin necesidad de medicamentos, después de varios años de complicaciones médicas.