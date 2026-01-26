Suscríbete
Murió Gabriel Garzón, actor de doblaje que era voz de ‘Topo Gigio’

A finales del año pasado enfrentó problemas de salud. Descanse en paz.

Enero 25, 2026 • 
MrPepe Rivero
Gabriel Garzón fue voz de Topo Gigio

Este domingo 25 de enero murió Gabriel Garzón, actor de doblaje que prestó su voz al entrañable ‘Topo Gigio’. En diciembre del 2025 se solicitaban donadores porque estaba hospitalizado en el Hospital Juárez de México.

El comediante Jorge Falcón confirmó la noticia en redes sociales, al compartir un emotivo mensaje:

“Hoy perdí otro amigo y un gran arista Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua descansa en paz querido amigo”

Gabriel prestó su voz a Topo Gigio

Gabriel Garzón Lozano estudió en Estados Unidos para crear muppets, y a su vida llegó el entrañable ‘Topo Gigio’, personaje del cual creó la psicología para entenderlo desde lo profundo.

“Era el año de 1994 cuando un amigo productor, Javier Toledo, me dijo: '¿No te gustaría ser Topo Gigio?’. La última vez que vino Peppino Mazzullo fue cuando fue el terremoto de 1985, así que me grabaron una prueba, y la primera vez que lo hice fue en Argentina, con Susana Giménez. Hicimos cápsulas y en Estados Unidos hicimos promoción.

“En 2006 me dieron la oportunidad de producirlo en México, durante el Mundial”, dijo Gabriel Garzón.

Trabajo en programas como El Club de Gaby, La Casa de la Risa con Jorge Ortiz de Pinedo, y Los Chuperretease Amigos en Estados Unidos.

Descanse en paz.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
