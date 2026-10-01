Niurka llora, Pablo Montero se enoja y Azalia lo acusa de machismo: así fue la nominación de La Granja VIP

Los pleitos en La Granja VIP son ya tan constantes que la nominación de este 30 de septiembre se convirtió en un intercambio de acusaciones.

Los granjeros del reality show están divididos en dos grupos rivales, enemigos declarados, opuestos acérrimos: por un lado está el grupo liderado por Azalia y Manelyk; por el otro aparecen los seguidores de Niurka y Kevyn Bicolor.

Fuera de esos grupos quedaron granjeros como Natalia Alcocer y Pablo Montero, quienes tienen pleitos con integrantes de ambos grupos.

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En este ambiente, los enfrentamientos más crudos fueron:

Niurka contra Natalia Alcocer

Eran amigas hasta antes de entrar al reality show. Pero dentro han tenido pleitos tan fuertes que incluso han llegado al insulto. Niurka decidió entonces encararla y decirle:

“Te agradezco porque gracias a lo que has hecho me has descubierto que ¡todavía son ingenua! ¡que Niurka es una pend...”

Con lágrimas en los ojos, le recordó que alguna vez ella llegó a su casa para pedirle ayuda y que ella se la dio.

Pablo Montero contra Azalia

Pablo Montero tuvo un intercambio verbal a punta de groserías contra Azalia. Ella asegura que fue un insulto machista mientras que el cantante lo niega y asegura que fue una expresión genérica.

Lo cierto es que Azalia lo nominó bajo el argumento de la violencia machista:

“Este es un mensaje no para ti, sino para todas las mujeres que están allá afuera, que sepan que todo empieza con una palabra y luego vienen otras cosas... y de eso tú sabes mejor que nadie”.

¿Quiénes están nominados en la Granja VIP este 30 de septiembre?

Después de los enfrentamientos cara a cara, los nominados de La Granja VIP quedaron así:

