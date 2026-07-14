Laura Zapata enfatiza que demanda contra Kunno es para defender la verdad: “No es censura, es un límite”

Laura Zapata anunció que interpondrá una demanda por daño moral en contra del influencer Kunno, luego de que este pusiera en duda la veracidad del secuestro que la intérprete sufrió hace más de dos décadas. La decisión, según explicó la propia artista, no busca una confrontación mediática, sino sentar un precedente legal ante las afirmaciones que considera falsas y que han afectado su trayectoria.

“Estoy aquí porque considero que mi nombre, mi trayectoria y mi dignidad merecen respeto. Llevo 20 años lidiando con esto, que es una falsedad. No se trata de censurar opiniones ni de que la gente no tenga libertad de expresión, sino de poner un límite, un hasta aquí, cuando se difunden afirmaciones que considero falsas”.

“Tenemos todos los documentos; esto es un caso cerrado. Creo que le tocó a esta persona, Kunno, ser la cereza del pastel para poner un alto a todas estas especulaciones que dañan mi imagen. Llevo 20 años recibiendo este daño, no solamente a mi imagen, sino a mi carrera, a mi profesión y a mi familia”.

La actriz considera que muchas personas utilizan su nombre para obtener notoriedad en redes sociales y medios de comunicación. “Quieren figurar. De alguna manera, mencionar mi nombre es figurar en alguna parte, aprovecharse, reírse. Creo que eso es lo que le sucede, pero también pienso que esto va a ser un mensaje muy importante para todas las personas ligeras de lengua”.

Laura Zapata enfatizó que la demanda no nace del resentimiento, sino de la necesidad de defender la verdad y evitar que continúen difundiéndose versiones falsas sobre un hecho que cambió su vida para siempre.

“Yo en ningún momento busco venganza, busco verdad, respeto y que quede claro que nadie debe construir notoriedad difundiendo información falsa sobre otra persona, que en este caso soy yo. Mi nombre y mi reputación los he construido durante toda una vida de trabajo”.

La actriz explicó que las declaraciones de Kunno fueron el detonante para iniciar acciones legales, aunque aseguró que desde hace años ha tenido que enfrentar comentarios similares. “La cereza del pastel ya llegó a su máxima expresión, porque no solamente este influencer, sino también el que ganó La casa de los famosos ya tiene un podcast y en él dice: ‘Sí, yo creo que sí, Laura Zapata es secuestradora’. Entonces, ya basta. He vivido más de cinco décadas frente al público, aceptando la crítica, el debate y la diferencia de opiniones, pero hay una línea que no podemos permitir que se cruce: la mentira presentada como si fuera verdad”.

“Ya estoy cansada de esto. Hoy no hablo solo por Laura Zapata; hablo como una ciudadana, como una víctima que está siendo revictimizada (...) No puedo permitir más que esta mentira presentada como si fuera verdad siga lastimándome, lacerándome y revictimizándome después de lo que viví, de lo que mi familia vivió, mis hijos, mi abuela, mi madre, después del rompimiento que este evento causó en mi familia. Yo ya no puedo más y, por eso, acudo a los abogados que saben, que conocen las leyes y que entienden de qué manera podemos manejar este tipo de asuntos que ya me rebasaron”.

El tiktoker ‘Kunno’ emitió declaraciones que lo tienen en problemas legales. YouTube

Aunque han pasado dos décadas, reconoce que el tema continúa pesando en su vida personal y profesional. “El secuestro es algo que me partió en mil pedazos y me llevó muchos años recuperarme y regresar a mí misma para entender lo que me había sucedido (...). Sí fue necesario buscar ayuda psicológica porque es algo que me rompió. El secuestro es la muerte suspendida”.

Sobre las declaraciones de Kunno, considera que responden a una búsqueda de notoriedad en una sociedad que, lamentó, suele consumir el conflicto y el sufrimiento ajeno. “Esto se dio porque las personas hablan muy a la ligera y esta persona, que es mexicana, estuvo informando de alguna manera dentro de La casa de los famosos sobre todos los puntos débiles de las personas para que nos ataquen”.

Finalmente, Laura Zapata recordó que, años atrás, transformó su vivencia en la obra teatral Cautivas, escrita junto al fallecido dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda. Citando a José Ingenieros y su libro El hombre mediocre, cerró su intervención con una reflexión sobre las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera: “La gente habla y señala porque está muy enojada de que te salgas de las filas de la mediocridad”.