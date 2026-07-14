Papá de Nodal niega distanciamiento con su hijo y le dice que SI QUIERE SU NOMBRE lo busque

“Ya no estoy tan cerca como al principio. Él está más maduro y no ocupa que lo esté cuidando, toma sus decisiones”.

Habían pasado meses desde que comenzaron las especulaciones sobre una fractura familiar y una posible batalla legal entre Jaime González, padre y representante de Christian Nodal. Y fue el programa ‘Despierta América’ quien consiguió entrevistar al empresario, quien negó un distanciamiento.

“Estamos bien, gracias a Dios. No hay problemas de nada. Temas de dinero no tenemos, comunicación sí. Hablé con él hace dos días”, declaró González.

La versión de una crisis familiar tomó fuerza luego de que el señor Jaime renovara el registro del nombre artístico de su hijo, un movimiento que se habría dado sin previo aviso desatando un desacuerdo. A esto se sumó que Nodal dejó de seguir a sus padres en redes sociales, lo que alimentó teorías sobre una ruptura real.

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Al ser cuestionado sobre la titularidad de la marca ‘Christian Nodal’, González expresó: “Los derechos del nombre siempre los he tenido yo porque soy inversionista y el creador de la carrera, y Christian siempre ha sabido eso. Estamos en pláticas para regresárselos”, afirmó.

Ante sus dichos, el padre del cantante reconoció el origen del conflicto y que ya existe una negociación en curso.

Sobre su distancia, el empresario admitió: “Tengo más proyectos y ya no estoy tan cerca como al principio. Él está más maduro y no ocupa que lo esté cuidando, toma sus decisiones”, comentó.

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Finalmente, el señor Jaime aprovechó el encuentro con la prensa para pronunciarse en contra de las críticas que ha recibido su nuera Ángela Aguilar.