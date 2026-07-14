Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Papá de Nodal niega distanciamiento con su hijo y le dice que SI QUIERE SU NOMBRE lo busque

Jaime González afirmó que se lleva bien con todos, aunque se contradijo con sus declaraciones.

Julio 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Jaime-Gonzalez.jpg

Don Jaime González, padre de Christian Nodal, rompió el silencio.

YouTube

“Ya no estoy tan cerca como al principio. Él está más maduro y no ocupa que lo esté cuidando, toma sus decisiones”.

Habían pasado meses desde que comenzaron las especulaciones sobre una fractura familiar y una posible batalla legal entre Jaime González, padre y representante de Christian Nodal. Y fue el programa ‘Despierta América’ quien consiguió entrevistar al empresario, quien negó un distanciamiento.

“Estamos bien, gracias a Dios. No hay problemas de nada. Temas de dinero no tenemos, comunicación sí. Hablé con él hace dos días”, declaró González.

La versión de una crisis familiar tomó fuerza luego de que el señor Jaime renovara el registro del nombre artístico de su hijo, un movimiento que se habría dado sin previo aviso desatando un desacuerdo. A esto se sumó que Nodal dejó de seguir a sus padres en redes sociales, lo que alimentó teorías sobre una ruptura real.

TE RECOMENDAMOS: ¿Cuántas marcas tiene el papá de Nodal y qué cosas puede vender con su nombre?

Al ser cuestionado sobre la titularidad de la marca ‘Christian Nodal’, González expresó: “Los derechos del nombre siempre los he tenido yo porque soy inversionista y el creador de la carrera, y Christian siempre ha sabido eso. Estamos en pláticas para regresárselos”, afirmó.

Ante sus dichos, el padre del cantante reconoció el origen del conflicto y que ya existe una negociación en curso.

Sobre su distancia, el empresario admitió: “Tengo más proyectos y ya no estoy tan cerca como al principio. Él está más maduro y no ocupa que lo esté cuidando, toma sus decisiones”, comentó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Nodal empieza guerra contra su papá por su nombre, canciones y empresa

Finalmente, el señor Jaime aprovechó el encuentro con la prensa para pronunciarse en contra de las críticas que ha recibido su nuera Ángela Aguilar.

“Es terrible. A mí no me gusta todo el rollo negativo que están recibiendo, no se lo merecen, nadie se lo merece”, concluyó.

CHRISTIAN NODAL
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
kimberly-dos-ramos-venezuela---.jpg
Famosos
Kimberly Dos Ramos y su estremecedor relato tras SOBREVIVIR a los terremotos en Venezuela: “Todo se despedazaba”
Julio 14, 2026
 · 
Nayib Canaán
laurazapata-vs-kunno--.jpg
Famosos
Laura Zapata enfatiza que demanda contra Kunno es para defender la verdad: “No es censura, es un límite”
Julio 14, 2026
 · 
Edson Vázquez
Yahir.jpg
Famosos
Yahir es el séptimo revelado de La Casa de los Famosos México 2026
Julio 13, 2026
 · 
TVyNovelas
emmanuel esposa
Famosos
Esposa de Emmanuel estaría en la ETAPA FINAL de la enfermedad crónica degenerativa que padece
Julio 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
John-Emrich.jpg
Viral
Arrestan a sujeto que mantuvo el CADÁVER de su esposa en la sala por meses; controlaba el olor con jabón
Más de medio año, el hombre mantuvo a su esposa sentada en un sillón sin vida.
Julio 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Bárbara de Regil manda tierno mensaje a su marido
Famosos
Bárbara de Regil TOMÓ CLORO por accidente y terminó en urgencias, ¿cuál es su estado de salud?
La actriz pensó que su esposo le había dejado la botella con agua.
Julio 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
joansebastian-telenovelas.jpg
Telenovelas
Joan Sebastian y su paso por las telenovelas: Soñaba con besar a Lucía Méndez y lo cumplió
La primera actriz recordó la anécdota y lamentó la muerte del Poeta del Pueblo, con quien trabajó.
Julio 13, 2026
 · 
TVyNovelas
Josh-Griscetti.jpg
Hollywood
Josh Griscetti, actor de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ y estrella de Broadway, se quitó la vida
Tenía 44 años y días antes expresó que dejaba una producción por razones personales.
Julio 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez