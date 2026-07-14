“Tierra de amor y coraje” terminó grabaciones: ¿Cuándo se estrena en ViX y las estrellas?

Brandon Peniche, Emmanuel Palomares y Emilio Osorio son los rostros masculinos protagonistas de “Tierra de amor y coraje”, la nueva producción de José Alberto Castro que este 13 de julio terminó grabaciones.

TVyNovelas estuvo en un bar de Polanco donde se grabaron las últimas secuencias. Ahí, celebraron el cumpleaños de Emmanuel Palomares, quien deseó que su natal Venezuela se recupere pronto tras los terremotos que sufrieron.

Además, vimos a parte del elenco durante su emotiva despedida, pues después de varias semanas de trabajo, terminan el proyecto donde también protagoniza Sofía Castro.

Después de varias semanas de arduo trabajo, la producción de José Alberto Castro terminó las grabaciones de “Tierra de amor y coraje”. En el último día de grabaciones vimos a parte del elenco: Sergio Goyri, Emmanuel Palomares, Minnie West, Moisés Arizmendi, Dalilah Polanco, Patricia Navidad, entre otros.

Tierra de amor y coraje José Luis Ramos

Tierra de amor y coraje José Luis Ramos

¿Cuándo se estrena la nueva telenovela de Televisa “Tierra de amor y coraje”?

Así serán las fechas de estreno de ‘Tierra de Amor y Coraje’:

7 de agosto por ViX Estados Unidos

4 de septiembre por ViX México

8 de septiembre por Univision

5 de octubre por Las Estrellas

¿De qué trata “Tierra de amor y coraje”?

La telenovela sigue la historia de tres hermanos que terminan enamorándose de la misma mujer. Esta situación que desencadena rivalidades, secretos y enfrentamientos que pondrán a prueba los lazos familiares.

Además del cuarteto protagónico, el reparto incluye a Mar Contreras, Patricia Navidad, Dalilah Polanco, Daniela Martínez, Iván Arana, Minnie West y Federico Ayos, entre otros.