Jorge D’Alessio reacciona a que Marichelo se quitó los tatuajes que compartían y revela si tiene NUEVA NOVIA

“¿Y sabes quién me hizo ver y me dijo: ‘Cuida bien con quién sales’?, Marichelo”.

Jorge D’Alessio respondió tajante que no sale con ninguna mujer y aclaró que el video que circula en redes sociales en donde se le ve entre besos y abrazos, según él, sólo se trató de un momento donde estaba “echando relajo”.

El músico también habló de cómo se lleva con Marichelo, su expareja, quien recientemente dio a conocer que se está quitando los tatuajes que compartían.

D’Alessio aseguró que mantiene una buena y contante comunicación con la hermana de Anahí, y que ambos colocan como prioridad la crianza de sus hijos, pese a la separación.

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“Tenemos una increíble relación ella y yo, que eso es lo más importante por nuestros hijos”, dijo Jorge.

También describió el tono con el que ambos enfrentaron los comentarios en plataformas digitales. “Ella y yo venimos chateando ahorita y nos estamos riendo de tantas cosas que dicen en las redes”, señaló.

Y añadió que “aún separados, aún divorciados, me cuida, yo la cuido, cuidamos a nuestros hijos y eso es lo más importante”.

En tanto, Marichelo compartió en sus redes sociales un clip en el que dio a conocer que se está quitando los tatuajes que compartió con su exmarido, y ante el hecho, Jorge reaccionó: “ese es un proceso normal… no es algo que no hablemos ella y yo”.

Cuando le preguntaron si los tatuajes sí tenían relación con su historia en pareja, respondió que no sabía cuáles se quitó, pero aceptó que “seguramente sí”.

“Hay uno que dice: ‘De tu mano’, que ella tenía, que yo también tengo”, dijo.

Y al ser cuestionado sobre si él se quitará los tatuajes, dijo: “Yo me lo voy a dejar, porque aparte está justo aquí donde están mis tres hijos, entonces ahora toma un nuevo significado”, comentó.

Sobre el video que detonó especulaciones, D’Alessio negó cualquier relación sentimental. “No estoy saliendo con nadie… no, no tengo ninguna relación”. Y agregó que no le gustó aparecer en ese tipo de videos porque los ven sus hijos.

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El músico también contó que Marichelo le aconsejó ser más cuidadoso con su círculo. “¿Y sabes quién me hizo ver y me dijo: ‘Cuida bien con quién sales’?, Marichelo”, dijo. “Hay mucha gente oportunista y hay que cuidar con quién sales”, remató.