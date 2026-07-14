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Jorge D’Alessio reacciona a que Marichelo se quitó los tatuajes que compartían y revela si tiene NUEVA NOVIA

El vocalista de ‘Matute’ fue visto besándose con una mujer misteriosa y de inmediato apareció su ex borrándose los tatuajes.

Julio 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Jorge D’Alessio habló sobre la mujer con la que fue visto.

YouTube/Instagram

“¿Y sabes quién me hizo ver y me dijo: ‘Cuida bien con quién sales’?, Marichelo”.

Jorge D’Alessio respondió tajante que no sale con ninguna mujer y aclaró que el video que circula en redes sociales en donde se le ve entre besos y abrazos, según él, sólo se trató de un momento donde estaba “echando relajo”.

El músico también habló de cómo se lleva con Marichelo, su expareja, quien recientemente dio a conocer que se está quitando los tatuajes que compartían.

D’Alessio aseguró que mantiene una buena y contante comunicación con la hermana de Anahí, y que ambos colocan como prioridad la crianza de sus hijos, pese a la separación.

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“Tenemos una increíble relación ella y yo, que eso es lo más importante por nuestros hijos”, dijo Jorge.

También describió el tono con el que ambos enfrentaron los comentarios en plataformas digitales. “Ella y yo venimos chateando ahorita y nos estamos riendo de tantas cosas que dicen en las redes”, señaló.

Y añadió que “aún separados, aún divorciados, me cuida, yo la cuido, cuidamos a nuestros hijos y eso es lo más importante”.

En tanto, Marichelo compartió en sus redes sociales un clip en el que dio a conocer que se está quitando los tatuajes que compartió con su exmarido, y ante el hecho, Jorge reaccionó: “ese es un proceso normal… no es algo que no hablemos ella y yo”.

Cuando le preguntaron si los tatuajes sí tenían relación con su historia en pareja, respondió que no sabía cuáles se quitó, pero aceptó que “seguramente sí”.

“Hay uno que dice: ‘De tu mano’, que ella tenía, que yo también tengo”, dijo.

Y al ser cuestionado sobre si él se quitará los tatuajes, dijo: “Yo me lo voy a dejar, porque aparte está justo aquí donde están mis tres hijos, entonces ahora toma un nuevo significado”, comentó.

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Sobre el video que detonó especulaciones, D’Alessio negó cualquier relación sentimental. “No estoy saliendo con nadie… no, no tengo ninguna relación”. Y agregó que no le gustó aparecer en ese tipo de videos porque los ven sus hijos.

NO TE VAYAS SIN LEER: Jorge D’Alessio es captado BESANDO A UNA MUJER a un mes de hacerse público que firmó su divorcio

El músico también contó que Marichelo le aconsejó ser más cuidadoso con su círculo. “¿Y sabes quién me hizo ver y me dijo: ‘Cuida bien con quién sales’?, Marichelo”, dijo. “Hay mucha gente oportunista y hay que cuidar con quién sales”, remató.

JORGE D’ALESSIO Marichelo Tatuajes
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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