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Belinda como ‘Daniela’ y Danna como ‘Yuri’, se unen para “Mentiras All Stars"; ¿Cuánto cuestan los boletos?

En CDMX se presentarán en el Auditorio Nacional el 12 de septiembre.

Julio 14, 2026 • 
MrPepe Rivero
belinda-danna-mentiras.jpg

Danna y Belinda

Instagram

El fenómeno de “Mentiras el musical” perdura, y esta vez llega al Auditorio Nacional de CDMX con la presencia de Belinda y Danna, como parte del concepto “All Stars”.

Mariana Treviño también es parte de la presentación, con su icónico personaje de ‘Lupita’. En tanto, Belinda dará vida nuevamente a ‘Daniela’ (como en la serie) y Danna se integra con el personaje de ‘Yuri’.

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Ericka Rodríguez

Bajo la producción de Alex Gou, esta nueva entrega de “Mentiras All Stars” llega por primera vez al Auditorio Nacional.

Además, se presentarán en Monterrey y Guadalajara, el 2 y 9 de octubre respectivamente.

¿Cuánto cuestan los boletos de Mentiras All Stars?

La preventa para clientes de un banco es del 20 al 22 de julio. Por el momento no está habilitado el evento en Ticketmaster, pero en su momento podrás comprar los boletos en esa plataforma.

Se sabe que los precios, con cargos, podrían costar similares a la primera edición de “All Stars":

Zona BANAMEX $5,124
Zona VIP ORO $4,904.50
Zona VIP $4,684.75
Zona ORQUESTA $4,392
Zona PREFERENTE 1 $4,099.25
Zona PREFERENTE 2 $3,806.50
Zona M1 $3,513.50
Zona M2 $3,220.75
Zona M3 $1,756.75

Belinda Danna Mentiras el musical
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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